WWE Night of Champions 2010 हाइलाइट्स: The Undertaker और John Cena को अपने-अपने मैचों में मिली थी हार, दिग्गज ने मेन इवेंट में जीती चैंपियनशिप

Night of Champions 2010: WWE नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2010) इवेंट काफी शानदार रहा। यह शो कई अच्छे मैचों से भरा हुआ था। अंडरटेकर (Undertaker) और जॉन सीना (John Cena) जैसे बड़े दिग्गज इवेंट का हिस्सा थे। मेन इवेंट में एक बेहतरीन WWE चैंपियनशिप मैच हुआ था। खैर, इस आर्टिकल में हम Night of Champions 2010 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Night of Champions 2010 हाइलाइट्स

प्री-शो

- जॉन मॉरिसन ने टेड डीबियासी को एक सिंगल्स मैच में हराया।

मुख्य शो

- डॉल्फ ज़िगलर और कोफी किंग्सटन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हुआ। इस मुकाबले में शर्त थी कि अगर ज़िगलर काउंटआउट या DQ से जीते, तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कोफी को मिल जाएगी। खैर, इस बेहतरीन मैच के अंत में ज़िगलर ने अपना फिनिशर ज़िग ज़ैग लगाया और पिन करके टाइटल रिटेन किया।

- सीएम पंक और बिग शो के बीच सिंगल्स मैच हुआ। यह मैच काफी छोटा रहा। अंत में बिग शो ने पंक पर स्पीयर और फिर KO पंच लगाया। साथ ही पिन करके जीत हासिल की।

- द मिज़ और डेनियल ब्रायन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच हुआ। इस मैच में ब्रायन ने मिज़ को अपने लेबेल लॉक में फंसाया और इसपर मिज़ हार मान गए। इसी के साथ ब्रायन नए चैंपियन बने।

- विमेंस चैंपियन मिशेल मैककूल और डीवाज़ चैंपियन मेलिना के बीच लंबरजैक मैच हुआ था। इस मैच में दोनों टाइटल्स को यूनिफाइड किया जाना था। यहां लायला ने इंटरफेयर किया और इसका फायदा मिशेल को मिला। उन्होंने मेलिना पर बिग बूट लगाया और पिन करके जीत हासिल की। उन्होंने टाइटल्स को यूनिफाइड कर दिया।

- केन और अंडरटेकर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने को मिला। यह मैच 18 मिनट 29 सेकंड्स तक चला। अंत में केन ने टेकर पर टुम्बस्टोन पाइलड्राइवर लगाया और पिन करते हुए खतरनाक मैच में जीत दर्ज की। वो टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए।

- कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर ने हार्ट डायनेस्टी, द उसोज़, सैंटिनो मारेला-व्लादिमीर कोज़लोव, एवन बॉर्न-मार्क हेनरी को हराकर WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती।

- मेन इवेंट में शेमस की WWE चैंपियनशिप सिक्स पैक एलिमिनेशन चैलेंज मैच में दांव पर लगी थी। इस मैच में क्रिस जैरिको, जॉन सीना, ऐज, रैंडी ऑर्टन और वेड बैरेट मौजूद थे। मैच में सीना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन नेक्सस ने दखल देकर सीना को एलिमिनेट करने में अहम किरदार निभाया। इस लंबे मैच के अंत में शेमस और रैंडी ऑर्टन बचे थे। ऑर्टन के शेमस के मूव को काउंटर करके RKO लगाया और पिन करके जीत दर्ज की।

