WWE Night of Champions 2011 हाइलाइट्स: John Cena ने दुश्मन को हराकर जीती थी चैंपियनशिप, मेन इवेंट में मचा जबरदस्त बवाल

Night of Champions 2011: WWE नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions 2011) इवेंट जबरदस्त रहा था। इस शो में कई मैचों के विवादित अंत देखने को मिले थे। मेन इवेंट में ट्रिपल एच (Triple H) और सीएम पंक (CM Punk) के बीच एक धमाकेदार मैच हुआ था। इस आर्टिकल में हम Night of Champons 2011 की हाइलाइट्स पर नज़र डालेंगे।

WWE Night of Champions 2011 हाइलाइट्स

प्री-शो

- डेनियल ब्रायन ने हीथ स्लेटर को एक सिंगल्स मैच में पराजित कर दिया था।

मुख्य शो:

- एयर बूम और ऑसम ट्रुथ के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था। इस मैच में मिज़ और आर-ट्रुथ ने चीटिंग करने की कोशिश की थी लेकिन वो सफल नहीं हुए। मिज़ ने रेफरी पर हमला कर दिया था और इसी कारण मैच DQ द्वारा खत्म हो गया। एयर बूम टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए। मैच के बाद आर-ट्रुथ ने भी रेफरी पर अटैक किया।

- कोडी रोड्स और टेड डीबियासी के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हुआ था। मैच में टेड ने रोड्स का मास्क निकाल दिया था और इससे उनपर हमला करने की कोशिश की। कोडी ने खुद को बचाया और रोलअप की मदद से टेड को पिन करते हुए जीत हासिल की। वो टाइटल रिटेन रखने में सफल हुए।

- डॉल्फ ज़िगलर, जैक स्वैगर, जॉन मॉरिसन और एलेक्स राइली के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच हुआ था। मैच में स्वैगर ने अपना फिनिशर लगाकर मॉरिसन को पिन करने की कोशिश की। ज़िगलर रिंग में आए और स्वैगर को बाहर करते हुए खुद मॉरिसन को पिन किया। उन्होंने जीत के साथ टाइटल रिटेन किया।

- मार्क हेनरी और रैंडी ऑर्टन के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच हुआ। यहां जायंट ने ऑर्टन के RKO को काउंटर करके वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम लगाया और पिन करके नए चैंपियन बन गए। 15 साल के इंतजार के बाद आखिर हेनरी को अपने करियर का सबसे बड़ा पल मिला था।

- कैली कैली ने बेथ फीनिक्स को एक सिंगल्स मैच में हराकर अपनी डीवाज़ चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन रखा।

- एल्बर्टो डेल रियो और जॉन सीना के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। यह मैच काफी शानदार रहा और यहां रिकार्डो रॉड्रिगेज़ ने इंटरफेयर करके एल्बर्टो की मदद करने की कोशिश की। हालांकि, जॉन सीना ने अंत में एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया और फिर उन्हें STF में फंसाया। इसपर डेल रियो ने टैपआउट किया और जॉन नए WWE चैंपियन बन गए।

- ट्रिपल एच और सीएम पंक के बीच नो DQ मैच देखने को मिला था। इस मैच में शर्त थी कि अगर द गेम हारे, तो उन्हें WWE के COO पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैच में द मिज़ और आर-ट्रुथ ने आकर दोनों रेसलर्स और रेफरी पर हमला किया। जॉन लॉरिनाइटस ने आकर चीज़ों को संभालने की कोशिश की। बाद में ट्रिपल एच और सीएम पंक ने उन्हें धराशाई किया और वापस लड़ने लगे। दिग्गज केविन नैश ने आकर दोनों पर हमला किया। अंत में नैश ने पंक पर अपना फिनिशर लगाया और ट्रिपल एच ने इसी बीच दिग्गज को स्लेजहैमर द्वारा धराशाई किया। बाद में उन्होंने पंक पर पेडिग्री लगाकर पिन किया और जीत दर्ज की। मेन इवेंट में सही मायने में काफी बवाल मच गया था।

