WWE Night of Champions 2023: 4 बड़ी गलतियां जो इस इवेंट में देखने को मिलीं 

Night of Champions 2023: WWE ने हाल ही में सऊदी अरब में नाईट ऑफ चैंपियंस (Night of Champions) इवेंट का सफल आयोजन किया। Night of Champions में कुछ धमाकेदार मैच देखने को मिले। इसके अलावा रोमन रेंस (Roman Reigns) को आखिरकार अपने भाइयों से धोखा मिला।

इसके साथ ही शो में सैथ रॉलिंस के रूप में नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मिला। इस वजह से यह यादगार इवेंट साबित हुआ लेकिन Night of Champions में हुई कुछ गलतियों ने यह शो देखने का मजा किरकिरा कर दिया। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि WWE Night of Champions 2023 में देखने को मिलीं।

4- WWE Night of Champions 2023 में रिया रिप्ली vs नटालिया का साधारण मैच देखने को मिलना

WWE में हाल ही में रिया रिप्ली और नटालिया के बीच दुश्मनी की शुरूआत की गई थी। बिना किसी खास बिल्ड-अप के इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Night of Champions में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। यह काफी साधारण मैच था और यह काफी जल्दी समाप्त हो गया था।

बता दें, शुरूआत में ही डॉमिनिक मिस्टीरियो ने नटालिया का ध्यान भटका दिया था। इसका फायदा उठाकर रिया रिप्ली ने नटालिया को डोमिनेट करते हुए उन्हें आसानी से हरा दिया था। हालांकि, अधिकतर फैंस को रिया रिप्ली की यह डोमिनेट जीत पसंद नहीं आई है और वो सोशल मीडिया पर इस मैच की आलोचना कर रहे हैं।

3- कई सारे सुपरस्टार्स ले जाने के बाद भी WWE Night of Champions 2023 में उनका सैगमेंट नहीं कराना

WWE कई ऐसे सुपरस्टार्स को सऊदी अरब में लेकर गई थी जो Night of Champions के मैच कार्ड का हिस्सा नहीं थे। बता दें, ओमोस, एलए नाइट, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, कैरियन क्रॉस जैसे सुपरस्टार्स भी इस इवेंट के दौरान मौजूद थे। इस वजह से ऐसा लगा था कि इनमें से कुछ सुपरस्टार्स का खास सैगमेंट देखने को मिलेगा।

बता दें, Night of Champions में इनमें से कुछ सुपरस्टार्स की झलक जरूर देखने को मिली थी लेकिन WWE ने इस इवेंट में इनमें से किसी भी सुपरस्टार का सैगमेंट बुक नहीं किया। देखा जाए तो यह शो में हुई बड़ी गलती थी। अगर Night of Champions में इनमें से कुछ सुपरस्टार्स का सैगमेंट बुक किया जाता तो इस इवेंट को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती थी।

2- बियांका ब्लेयर के टाइटल रन का WWE SummerSlam जैसे बड़े इवेंट में अंत होना चाहिए था

बियांका ब्लेयर ने Night of Champions में ओस्का के खिलाफ मैच में अपनी Raw विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड की थी। एक शानदार मैच के बाद ओस्का ने बियांका ब्लेयर को हराते हुए Raw विमेंस टाइटल पर कब्जा किया था। देखा जाए तो ओस्का यह टाइटल जीतना डिजर्व करती थीं।

हालांकि, बियांका ब्लेयर के टाइटल रन का Night of Champions में अंत करना बड़ी गलती थी। बता दें, बियांका ब्लेयर पिछले 419 दिनों से चैंपियन बनी हुई थीं और इस रन के दौरान उन्होंने कुछ नए रिकॉर्ड बनाए थे। यही कारण है कि बियांका ब्लेयर के इस ऐतिहासिक टाइटल रन का SummerSlam जैसे बड़े इवेंट में अंत करना ज्यादा सही रहता।

1- WWE Night of Champions 2023 में रोमन रेंस पर केवल जिमी उसो द्वारा अटैक होना

WWE Night of Champions में आखिरकार जिमी उसो के सब्र का बांध टूट गया। इस इवेंट में उन्होंने रोमन रेंस पर हमला करते हुए उनके साथ दुश्मनी की शुरूआत की थी। गौर करने वाली बात यह है कि रोमन रेंस द्वारा काफी बदतमीजी किए जाने के बाद भी जे उसो ने उनपर हमला नहीं किया था।

देखा जाए तो यह काफी हैरानी की बात है। अगर जिमी उसो के साथ-साथ जे उसो भी इस इवेंट में रोमन रेंस पर हमला करते तो द ब्लडलाइन के टूटने का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। देखा जाए तो द उसोज़ ने रोमन रेंस को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और आने वाले समय में उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes