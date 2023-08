WWE में Roman Reigns के साथ धमाकेदार मैच लड़ने के बावजूद पूर्व चैंपियन के पुश पर लगाई गई रोक, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा 

Roman Reigns: अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) पिछले 3 सालों से WWE में टॉप पर बने हुए हैं। अपने मौजूदा रन के दौरान उन्होंने मैट रिडल (Matt Riddle) सहित कई बड़े सुपरस्टार्स को हराया है। मैट रिडल एक वक्त रोमन रेंस के टाइटल के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरे थे, इसके बावजूद WWE ने मैट रिडल को अब पुश नहीं देने का फैसला किया है।

मैट रिडल को जून 2022 में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच लड़ने का मौका मिला था। रिडल ने इस धमाकेदार मैच में रोमन रेंस के लिए कड़ी चुनौती पेश की थी लेकिन अंत में ट्राइबल चीफ यह मैच जीतने में कामयाब रहे थे। इस मैच को हाई रेटिंग दी गई थी, इस वजह से मैट रिडल को मेन इवेंट लेवल का पुश दिए जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी।

हालांकि, इसके बाद निजी कारणों की वजह से मैट रिडल के मोमेंटम में काफी कमी आ गई। मैट रिडल को रिहैब से भी गुजरना पड़ा था और WrestleMania 39 के बाद हुए Raw में वापसी करने से पहले रिडल काफी समय तक एक्शन से दूर रहे थे। Wrestling Observer के डेव मैल्टज़र ने हाल ही में मैट रिडल के बारे में बात करते हुए कहा-

"मैट रिडल का लुडविग काइज़र के खिलाफ क्लीन तरीके से हारना उनके पतन को दर्शाता है, रिंग के बाहर निजी जिंदगी में उनके द्वारा उठाए गए कदम की वजह से वो मेन इवेंट स्टेट्स से बाहर हो गए, भले ही उनके रोमन रेंस के खिलाफ मैच को हाई रेटिंग मिली थी और वो फैंस के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे।"

मैट रिडल WWE में रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहते टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे

WWE पहले रोमन रेंस vs मैट रिडल मैच Money in the Bank 2022 में कराने वाली थी लेकिन बाद में प्लान में बदलाव करते हुए इसे 17 जून को SmackDown के एपिसोड में कराया गया था। Wrestling Observer के ब्रायन अल्वारेज की माने तो WWE ने Peacock से लाभ मिलने के बाद इस मुकाबले को MITB में नहीं कराने का फैसला किया था। मैट रिडल अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में हारने की वजह से इस मुकाबले के शर्त के अनुसार रोमन रेंस के चैंपियन रहते इस टाइटल के लिए चुनौती नहीं दे सकते हैं।