WWE NXT Deadline 2023 का फाइनल मैच कार्ड: किन-किन Superstars के बीच होंगे मुकाबले?

NXT Deadline 2023: WWE NXT का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट डेडलाइन (Deadline) 2023 काफी ज्यादा करीब है। इस इवेंट का आयोजन ब्रिजपोर्ट, कनेक्टिकट के टोटल मॉर्गेज एरीना में देखने को मिलेगा। WWE ने पिछले साल इस इवेंट को पहली बार बुक किया था और यह काफी ज्यादा सफल रहा था। इस साल यह इवेंट देखने को मिल रहा है।

NXT Deadline 2023 के लिए कंपनी द्वारा 7 मैचों का ऐलान किया गया है। इसमें से एक मुकाबला प्री-शो में देखने को मिलेगा। शो में आयरन सर्वाइवर चैलेंज मैचों पर सभी की नज़रें होंगी। इस तरह के मैच हमेशा से जबरदस्त साबित होते आए हैं। इवेंट में दो आयरन सर्वाइवर चैलेंज मैच होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य टाइटल और नॉन टाइटल मुकाबलों का आयोजन किया जाने वाला है।

WWE ने इस इवेंट के लिए जबरदस्त तरीके से हाइप तैयार की है और इसी के चलते फैंस की उम्मीदें अब बढ़ गई है। कई लोगों को इवेंट के मैच कार्ड के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी। इस आर्टिकल में हम NXT Deadline 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट के पूरे मैच कार्ड पर एक नज़र डालने वाले हैं।

WWE NXT Deadline 2023 इवेंट का फाइनल मैचकार्ड

प्री-शो:

- एक्सिऑम vs नेथन फ्रेज़र

मुख्य शो:

- ट्रिक विलियम्स vs ब्रॉन ब्रेकर vs टायलर बेट vs डाइजैक vs जोश ब्रिग्स (NXT चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर पाने के लिए मेंस आयरन सर्वाइवर चैलेंज मैच)

- टिफनी स्ट्रैटन vs ब्लेयर डेवनपोर्ट vs फैलन हेनली vs केलानी जॉर्डन vs लैश लैजेंड (NXT विमेंस चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर पाने के लिए विमेंस आयरन सर्वाइवर चैलेंज मैच)

- रॉक्सेन परेज़ vs कियाना जेम्स (स्टील केज मैच)

- कार्मेलो हेज vs लेक्सिस किंग

- डॉमिनिक मिस्टीरियो vs ड्रैगन ली (NXT नॉर्थ-अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

- इल्जा ड्रैगूनोव vs बैरन कॉर्बिन (NXT चैंपियनशिप मैच)

NXT Deadline 2023 में वेस ली और डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच होने वाला था। वेस चोटिल हो गए और इसी के चलते उनकी जगह ड्रैगन ली शो में जजमेंट डे के सदस्य को चैलेंज करेंगे। इस इवेंट में पूर्व NXT विमेंस टैग टीम चैंपियन कोरा जेड की वापसी के चांस भी काफी ज्यादा नज़र आ रहे हैं।