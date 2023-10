WWE NXT No Mercy 2023 रिजल्ट्स: 29 साल के Superstar ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर रचा इतिहास, मेन इवेंट में खतरनाक मैच जीतकर दिग्गज ने मचाया बवाल

NXT No Mercy: WWE NXT नो मर्सी (No Mercy 2023) इवेंट काफी जबरदस्त साबित हुआ। शो की शुरुआत तगड़े सिंगल्स मैच से हुई। साथ ही शो में दो बड़े टाइटल चेंज देखने को मिले। डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) अपनी चैंपियनशिप हार गए। मेन इवेंट में बैकी लिंच (Becky Lynch) ने बवाल मचाते हुए खतरनाक टाइटल मैच में जीत दर्ज की। खैर, इस आर्टिकल में हम NXT No Mercy के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

प्री-शो में ब्लेयर डेवनपोर्ट ने केलानी जॉर्डन को हराया। बाद में जिजी डोलिन ने आकर डेवनपोर्ट पर जबरदस्त हमला किया।

- WWE NXT No Mercy 2023 में बैरन कॉर्बिन vs ब्रॉन ब्रेकर

मैच के पहले ही उनके बीच स्टेज एरिया पर ब्रॉल हो गया और बाद में मुकाबला शुरू हुआ। शुरुआत में ब्रॉन ब्रेकर ने दबदबा बनाया लेकिन बाद में कॉर्बिन ने अच्छा मोमेंटम हासिल किया। मैच में एक समय आया, जब बैरन कॉर्बिन ने अंडरटेकर की तरह खड़े होकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। अंत में रॉबर्ट स्टोन आए और ब्रेकर पर हमला करने की कोशिश की। ब्रॉन ने उन्हें उठाकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर फेंक दिया। बैरन ने इंटरफेरेंस का फायदा उठाकर ब्रेकर पर एंड ऑफ डेज फिनिशर लगाया और पिन करके जीत दर्ज की।

नतीजा: बैरन कॉर्बिन की जीत हुई

- डॉमिनिक मिस्टीरियो vs ट्रिक विलियम्स (NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

ड्रैगन ली ने मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी का काम किया। डॉमिनिक मिस्टीरियो और ट्रिक विलियम्स के बीच जबरदस्त इन-रिंग एक्शन देखने को मिला। डॉमिनिक की यहां ड्रैगन ली से लगातार बहस भी हुई। मैच के दौरान एक समय पर गलती से जजमेंट डे के सदस्य ने दूसरे रेफरी पर हमला भी कर दिया था। अंत में जब मिस्टीरियो अपने टाइटल से ट्रिक पर हमला करने गए, तो उन्हें सफलता नहीं मिली। विलियम्स ने उनपर जंपिंग नी मूव लगाया और पिन करके जीत हासिल की। अंत में ड्रैगन ली ने बतौर रेफरी मैच को खत्म किया।

नतीजा: ट्रिक विलियम्स नए NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बने

- डी'एंजेलो फैमिली vs क्रीड ब्रदर्स vs आउट ऑफ मड vs हम्बर्टो कारिलो & एंजल गार्ज़ा (NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4 वे मैच)

मैच शुरू होते ही सभी टीमों के बीच ब्रॉल हुआ। बाद में सभी ने मिलकर इस मैच को खास बनाया। यह मैच लगभग 12 मिनट्स तक चला। अंत में ब्रूटस क्रीड ने हम्बर्टो कारिलो और एंजल गार्ज़ा पर कैननबॉल मूव लगाया। क्रीड ब्रदर्स और हम्बर्टो कारिलो & एंजल गार्ज़ा धराशाई थे। डी'एंजेलो फैमिली ने मिलकर आउट ऑफ मड के लूसियन प्रिंस पर डबल सुपलेक्स लगाया। साथ ही पिन करके जीत दर्ज की।

नतीजा: डी'एंजेलो फैमिली ने चैंपियनशिप रिटेन की

बैकस्टेज ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज की मुलाकात हुई। दोनों ने विलियम्स की NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीत को सेलिब्रेट किया।

- नोएम डार vs बुच (NXT हेरिटेज कप मैच)

नोएम डार और बुच के बीच 6 राउंड्स का मैच देखने को मिला। डार ने दूसरे राउंड के दौरान बुच पर रनिंग एंज़ूगिरी लगाकर पिन करते हुए पहला फॉल हासिल किया। तीसरे राउंड में बुच ने अपना फिनिशर बिटर एंड लगाकर नोएम को पिन किया। दोनों 1-1 फॉल के साथ बराबरी पर थे। छठे राउंड के दौरान गैलस ने आकर रिंगसाइड पर मौजूद टायलर बेट पर हमला किया। बुच ने उन्हें धराशाई किया। मेटा फोर टीम ने रेफरी का ध्यान भटकाया और जो कॉफी ने रिंग में आकर बुच पर क्लोथ्सलाइन लगाई। नोएम डार ने फायदा उठाया और बुच को पिन करते हुए दूसरा फॉल हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने अपना हेरिटेज कप रिटेन रखा।

नतीजा: नोएम डार की जीत हुई

- कार्मेलो हेज vs इल्जा ड्रैगूनोव (NXT चैंपियनशिप मैच)

कार्मेलो हेज और इल्जा ड्रैगूनोव ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। मैच की शुरुआत थोड़ी धीमी रही लेकिन बाद में उन्होंने अच्छी गति हासिल की। 21 मिनट्स तक चले इस मैच के अंतिम कुछ मोमेंट्स तगड़े रहे। कार्मेलो हेज अपना फिनिशर लगाने गए लेकिन इल्जा ने उनपर क्लोथ्सलाइन लगाई। उन्होंने टॉप रोप से हेज पर सुपर एच बॉम्ब लगाया और पिन करके जीत हासिल कर ली। इसी के साथ 29 साल के इल्जा ने इतिहास रचते हुए NXT टाइटल पर कब्जा किया। मैच के बाद ड्रैगूनोव ने कार्मेलो से हाथ मिलाया और दोनों ने एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाया।

नतीजा: इल्जा ड्रैगूनोव नए NXT चैंपियन बने

- बैकी लिंच vs टिफनी स्ट्रैटन (NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रीम रूल्स मैच)

बैकी लिंच ने मैच के शुरुआती मोमेंट्स में टिफनी स्ट्रैटन पर चेयर से हमला किया। लिंच ने हील स्टार पर केंडो स्टिक से भी अटैक किया और दोनों लड़ते-लड़ते फैंस के बीच चली गईं। उनकी रिंगसाइड पर एंट्री हुई और टिफनी ने लिंच पर केंडो स्टिक से हमला करके दबदबा बनाया। टिफनी को खून निकलने लग गया। खैर, स्ट्रैटन ने क्रोबार और चेन से बैकी की हालत खराब करने के बाद उनपर हथोड़े से हमला करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं रहीं। दोनों ने एक-दूसरे पर चेयर से हमला किया। बैकी यहां कुछ बार्बी डॉल्स लेकर आईं और इसे टिफनी पर फेंका। इसी बीच स्ट्रैटन ने लिंच को ट्रैश कैन पर पटका। मैच जारी रहा और लिंच ने Fire Extinguisher का इस्तेमाल भी किया। अंतिम मोमेंट्स में टिफनी ने टॉप रोप से बैकी पर मूनसॉल्ट लगाने की कोशिश की। लिंच हट गईं और टिफनी नीचे रखी चेयर पर गिर गईं। उन्होंने टिफनी पर मैनहैंडल स्लैम लगाया और पिन करके जीत हासिल की। फैंस के बीच मौजूद टेगन नॉक्स के साथ बैकी का स्टेयरडाउन हुआ।

नतीजा: बैकी लिंच ने चैंपियनशिप रिटेन की

बैकस्टेज कार्मेलो हेज ने आकर ट्रिक विलियम्स को गले लगाया और अपनी चैंपियनशिप हारने को लेकर निराशा जताई।

इस तरह से NXT No Mercy 2023 इवेंट का अंत हुआ।