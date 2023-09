WWE NXT रिजल्ट्स: दिग्गज ने चैंपियनशिप जीतकर मचाया बवाल, पूर्व Money in the Bank विजेता की फेमस Superstar के साथ दुश्मनी हुई शुरू

WWE NXT: WWE NXT का एपिसोड काफी धमाकेदार साबित हुआ। इस शो में कई अच्छे मैच और सैगमेंट देखने को मिले। मेन इवेंट में बैकी लिंच (Becky Lynch) ने बवाल मचाते हुए चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। खैर, इस आर्टिकल में हम NXT के एपिसोड के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

- वेस ली vs इल्जा ड्रैगूनोव (WWE NXT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स मैच)

शो की शुरुआत ही वेस ली और इल्जा ड्रैगूनोव के धमाकेदार मैच से देखने को मिली। दोनों ही रेसलर्स ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अंत में इल्जा ने वेस की पीठ पर जबरदस्त स्ट्राइक लगाई और पिन करके जीत दर्ज की। NXT चैंपियन कार्मेलो हेज ने आकर इल्जा को कंफ्रंट किया।

नतीजा: इल्जा ड्रैगूनोव की जीत हुई

अनाउंसर्स ने बताया कि वॉन वैग्नर बुरी तरह चोटिल हैं और उनकी वापसी को लेकर कोई अपडेट अभी के लिए नहीं है।

- बैरन कॉर्बिन का सैगमेंट

पूर्व Money in the Bank विजेता बैरन कॉर्बिन ने ब्रॉन ब्रेकर द्वारा वॉन वैग्नर पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बात की। उन्होंने ब्रेकर को बुलाया और पूर्व NXT चैंपियन ने एंट्री की। बैरन ने ब्रेकर के वॉन को चोटिल करने की तारीफ की। ब्रेकर लगातार उनकी बेइज्जती कर रहे थे। दोनों के बीच यहां से No Mercy के लिए मैच तय हो गया। उनके बीच ब्रॉल हुआ और सिक्योरिटी ने आकर उन्हें अलग किया।

- जोश ब्रिग्स, ब्रुक्स जेंसन और माइल्स बॉर्न vs डेमोन कैम्प, ड्रू गुलक और चार्ली डेम्पसी

मैच की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच ब्रॉल हुआ। सभी स्टार्स ने मिलकर इसे शानदार बनाया और लगातार अच्छे मूव्स देखने को मिले। अंत में माइल्स बॉर्न ने ब्रुक्स जेंसन पर हमला करते हुए उन्हें धोखा दिया। डेमोन कैम्प ने फायदा उठाकर ब्रुक्स पर स्लैम लगाया और पिन करके जीत हासिल की। मैच के बाद बॉर्न ने कैम्प, गुलक और चार्ली के साथ जीत को सेलिब्रेट किया।

नतीजा: डेमोन कैम्प, ड्रू गुलक और चार्ली डेम्पसी की जीत हुई

एक सैगमेंट दिखाया गया, जहां आंद्रे चेस और ड्यूक हुडसन, थिया हेल को लेकर परेशान नज़र आ रहे थे और वो उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। दूसरी ओर थिया हेल और जेसी जेन ने कुछ लड़कों की हालत खराब कर दी।

- डैना ब्रुक vs लायरा वैलकिरी

यह मैच काफी तगड़ा रहा और दोनों ही रेसलर्स ने मिलकर अच्छे मूव्स का उपयोग किया। लायरा वैलकिरी ने डैना ब्रुक जैसी अनुभवी स्टार के खिलाफ प्रभावित किया। उन्होंने खुद को डैना के मूव से बचाया और उनपर किक लगाई। साथ ही टॉप रोप से स्प्लैश लगाकर पिन किया।

नतीजा: लायरा वैलकिरी की जीत हुई

WWE ने NXT विमेंस ब्रेकआउट टूर्नामेंट का ऐलान किया।

बैकस्टेज इंटरव्यू में एडी थॉर्प ने डाइजैक को धोखेबाज बताया। डाइजैक बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए और उन्होंने एडी को चेतावनी दी।

डॉमिनिक मिस्टीरियो और कार्मेलो हेज के बीच बहस देखने को मिली कि No Mercy के बाद दोनों में से कौन चैंपियन बना रहेगा।

बैकी लिंच ने बैकस्टेज इंटरव्यू में NXT के शुरुआती दिनों और मेन रोस्टर पर अपनी सफलता को लेकर बात की। कियाना जेम्स ने आकर बैकी की बेइज्जती करने की कोशिश की और लिंच ने टाइटल जीतने के बाद उनकी हालत खराब करने का दावा किया।

- एक्सिऑम vs टायलर बेट (NXT हेरिटेज इंविटेशनल ग्रुप A मैच)

एक्सिऑम ने अपनी जबरदस्त हाई-फ्लाइंग स्किल्स का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर टायलर बेट ने अपनी टेक्निकल स्किल्स द्वारा एक्सिऑम को कड़ी टक्कर दी। अंत में बेट ने विरोधी पर टायलर ड्राइवर 88 लगाया और पिन करके जीत हासिल की। वो यहां 2 अंक हासिल करने में सफल रहे।

नतीजा: टायलर बेट की जीत हुई

बुच ने बैकस्टेज टायलर बेट के साथ अपने लंबे इतिहास पर बात की और बताया कि अगले हफ्ते वो टायलर का सामना करने के लिए तैयार हैं।

जो गेसी और ऐवा रेन का सैगमेंट देखने को मिला। उन्होंने बताया कि वो अकेले पड़ गए हैं। दोनों ने एक नई शुरुआत के संकेत दिए।

ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज की बैकस्टेज मुलाकात हुई। यहां ट्रिक ने हेज की जजमेंट डे के खिलाफ मदद करने का ऑफर दिया। कार्मेलो ने कहा कि वो खुद चीज़ों को संभाल लेंगे। वेस ली भी यहां आए। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि बाहर उनकी दोस्ती कायम रहेगी।

- क्रीड ब्रदर्स vs मलिक ब्लेड और इदरीस इनोफ

यह मैच ज्यादा लंबा नहीं चला। क्रीड ब्रदर्स ने बतौर टैग टीम अपना तालमेल दिखाया। अंत में क्रीड ब्रदर्स ने मलिक ब्लेड पर डबल टीम फिनिशर लगाया। ब्रूटस क्रीड ने ब्लेड को पिन किया और जीत हासिल की। मैच के बाद लूसियन प्रिंस और ब्रोंको नीमा ने ब्लेड और इनोफ पर हमला किया। दूसरी ओर क्रीड ब्रदर्स का हम्बर्टो कारिलो और एंजल गार्ज़ा के साथ स्टेयरडाउन हुआ।

नतीजा: क्रीड ब्रदर्स की जीत हुई

बैकस्टेज लायरा वैलकिरी और बैकी लिंच ने एक-दूसरे के प्रति सम्मान जताया। वैलकिरी ने लिंच को टाइटल जीतने के लिए कहा।

रॉक्सेन पेरेज़ कुछ नई स्टार्स से बैकस्टेज बात कर रही थीं। लोला वाइस और इलेक्ट्रा लोपेज़ ने आकर पेरेज़ को कंफ्रंट किया।

- अकीरा टोज़ावा vs नाथन फ्रेज़र (ग्लोबल हेरिटेज इंविटेशनल ग्रुप B मैच)

दोनों का यह मैच काफी ज्यादा छोटा रहा। हालांकि, उन्होंने बेहतरीन स्किल्स का प्रदर्शन किया। अंत में नाथन फ्रेज़र ने अकीरा टोज़ावा पर स्पिनिंग नेकब्रेकर लगाया और पिन करके जीत हासिल की।

नतीजा: नाथन फ्रेजर ने जीत के साथ दो अंक हासिल किए

बैकस्टेज जो कॉफी और ड्यूक हुडसन ने अगले हफ्ते अपनी-अपनी जीत का दावा किया।

मुस्तफा अली बैकस्टेज इंटरव्यू में अपनी जीत से खुश नज़र नहीं आए और ड्रैगन ली ने आकर कहा कि डॉमिनिक मिस्टीरियो ने तेजी से काउंट किया था। अली ने बताया कि जब वो चैंपियन बनेंगे, तो ड्रैगन ली को टाइटल के लिए पहला मौका देंगे।

बैकस्टेज वेस ली ने बताया कि इल्जा ड्रैगूनोव ने उनसे बेहतर काम किया। वो NXT No Mercy का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और इसी वजह से वो घर जा रहे हैं।

बैकस्टेज ब्लेयर डेवनपोर्ट पर किसी ने हमला किया। बाद में पता चला कि असल में वो जिजी डोलिन हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उन्हें ले गए।

- बैकी लिंच vs टिफनी स्ट्रैटन (NXT विमेंस चैंपियनशिप मैच)

यह मैच काफी तगड़ा रहा और इसे आसानी से शो का सबसे अच्छा मैच कहा जा सकता है। लिंच पर टिफनी स्ट्रैटन कई बार भारी पड़ने में सफल रहीं। लिंच ने भी बेहतरीन काम किया और अंत में उन्होंने स्ट्रैटन पर मैनहैंडल स्लैम लगाया और पिन करके बड़ी जीत दर्ज की।

नतीजा: बैकी नई चैंपियन बनने में सफल रहीं

इस तरह से NXT के एपिसोड का अंत हुआ।