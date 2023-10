"क्या आप तैयार हैं?"- WWE के बड़े इवेंट के ऐलान के बाद दिग्गज की आई खास प्रतिक्रिया, दिखे उत्साहित

WWE: WWE ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान कर सभी फैंस को खुश कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एक खास देश में बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने वाली है। इस ऐलान के बाद WWE हॉल ऑफ फेमर और कंपनी के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच (Triple H) की प्रतिक्रिया सामने आई है।

WWE के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच ने हाल ही में ऐलान किया है कि साल 2024 में कंपनी जर्मनी में एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करगी। Bash in Berlin इवेंट असल में बर्लिन, जर्मनी में 31 अगस्त 2024 को होगा। यह इस साल Money in the Bank के बाद यूरोप में होने वाला दूसरा प्रीमियम लाइव इवेंट होगा।

WWE जर्मनी में पहली बार कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने वाली है। जर्मन फैंस भी अपने देश में होने वाले इस बड़े WWE इवेंट के लिए उत्साहित रहेंगे। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया में आकर जर्मनी में होने वाले Bash in Berlin इवेंट के बारे में कहा,

"यह बहुत बड़ा मोमेंट है। जर्मनी में अगस्त 2024 में होने वाले पहले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए मैं काफी उत्साहित हूं। बर्लिन! क्या आप तैयार हैं?"

WWE लगातार कई देशों में कर रही है बड़े शोज़ का आयोजन

WWE पिछले कुछ सालों से यूएसए के बाहर भी इवेंट्स को होस्ट कर रही है, जहां उन्हें सफलता भी मिल रही है। पिछले कई सालों से स्टैमफोर्ड बेस्ड प्रमोशन सऊदी अरब में बड़े इवेंट्स आयोजित कर रही है। कंपनी का सऊदी में अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Crown Jewel 2023 है, जो कि 4 नवंबर को होगा।

इसके अलावा WWE कई अन्य देशों में भी अवसर तलाश रही है। कंपनी ने पिछले साल यूके में Clash at the Castle 2022 इवेंट और जुलाई 2023 में Money in the Bank को होस्ट किया था। इसके अलावा कंपनी ने कनाडा में Elimination Chamber 2023, प्यूर्टो रीको में Backlash 2023 और कुछ ही महीने पहले भारत में SuperStar Spactle 2023 लाइव इवेंट का आयोजन किया था। WWE अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में Elimination Chamber प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन भी करने वाली है। देखना होगा कि जर्मनी में होने वाला इवेंट कैसा रहता है।