Bash in Berlin के लिए WWE द्वारा बनाए गए जबरदस्त प्लान का खुलासा, इस खतरनाक पूर्व चैंपियन का होगा बहुत बड़ा मैच?

WWE Bash in Berlin Gunther Big Match: WWE सुपरस्टार गुंथर (Gunther) ने King of the Ring टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। रिंग जनरल को यह टूर्नामेंट जीतने की वजह से SummerSlam 2024 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है। अब उन्हें लेकर Bash of Berlin के लिए WWE द्वारा बनाए जबरदस्त प्लान का खुलासा हो चुका है।

सैथ रॉलिंस ने Raw के आखिरी एपिसोड में चौंकाने वाली वापसी के बाद Money in the Bank 2024 में डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जगह बना ली है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार यह मैच जीतकर SummerSlam में चैंपियन के रूप में एंट्री करेगा। Xero News ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुंथर को 31 अगस्त को Bash in Berlin में चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है।

हालांकि, अभी तक यह चीज़ साफ नहीं है कि रिंग जनरल SummerSlam में चैंपियन बनने वाले हैं या फिर उनकी इस खास जीत को Bash in Berlin के लिए बचाकर रखी जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि WWE गुंथर vs कोडी रोड्स मैच को Bash in Berlin से बड़े इवेंट के लिए बचाकर रखना चाहती है।

चूंकि, डेमियन प्रीस्ट पूरी तरह बेबीफेस नहीं हैं। इस वजह से सैथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाए जाने की संभावना है ताकि SummerSlam के लिए उनका गुंथर के खिलाफ बेबीफेस vs हील की स्टोरीलाइन तैयार की जा सके। बता दें, 22 जनवरी को हुए Raw के एपिसोड में सैथ और इम्पीरियम लीडर के बीच राइवलरी शुरू होने के भी संकेत दिए गए थे।

गुंथर ने WWE Royal Rumble 2023 में कोडी रोड्स के साथ फाइट को किया याद

मेंस Royal Rumble 2023 मैच के अंत में केवल गुंथर और कोडी रोड्स बचे रह गए। कोडी द्वारा रिंग जनरल को एलिमिनेट करने से पहले इन दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक रेसलिंग मैच देखने को मिला था। गुंथर ने My Love Letter To Wrestling को दिए इंटरव्यू के दौरान इस मैच को याद करते हुए कहा था,

"मुझे लगता है मैच के अंत में हम दोनों के बीच हुई फाइट काफी कूल थी। मुझे लगता है कि कोडी ठीक मेरे विपरीत है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हमारे बीच कई रेसलिंग मैच होने वाले हैं।"