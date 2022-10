WWE ने 30 साल बाद हुए ऐतिहासिक इवेंट की जबरदस्त सफलता के बाद बनाया नया प्लान, फैंस को मिलेगा एक और सरप्राइज?

WWE: WWE में हाल ही में कई बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ ही महीने पहले पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ट्रिपल एच (Triple H) को नया क्रिएटिव हेड बनाया गया है। WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है। WWE समय-समय पर यूएस के अलावा कई देशों में प्रीमियम लाइव इवेंट, वीकली प्रोग्रामिंग या हाउस शोज़ आयोजित कराता रहता है।

WWE ने इसी साल सितंबर में यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ में Clash at the Castle प्रीमियम लाइव इवेंट आयोजित किया था। यह यूके में लगभग 30 साल बाद हुआ पहला बड़ा शो था। इसके पहले कंपनी ने साल 1992 में SummerSlam प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट किया था। Clash at the Castle को जबरदस्त सफलता मिली थी। शो में लगभग 60,000 लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई थी।

यूके में शो को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें बताया गया है कि WWE और क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच यूके में हर साल एक प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं। रेसलिंग जर्नलिस्ट डेव मैल्टज़र ने Wrestling Observer Newsletter में बताया कि WWE जल्द ही यूके में फिर से शो आयोजित कर सकता है। उन्होंने कहा,

"साल 2023 में कई प्रीमियम लाइव इवेंट्स में बदलाव की चर्चा है। कंपनी यूके में सालाना प्रीमियम लाइव इवेंट कराने का सोच रही है। इसके साथ ही WWE सऊदी अरब में सालाना दो इवेंट होस्ट करने पर विचार कर रहा है। दूसरे बदलाव की बात करें, तो कंपनी, प्रीमियम लाइव इवेंट को बहुत ही कम मौकों पर गिमिक का नाम देंगी।"

WWE Clash at the Castle की सफलता पर ट्रिपल एच ने की टिप्पणी

Clash at the Castle में कई जबरदस्त मुकाबले देखने मिले थे। शेमस और गुंथर के बीच आईसी चैंपियनशिप के लिए एक शानदार मैच हुआ था। हालांकि, शो का मुख्य आकर्षण मेन इवेंट हुआ ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस का मैच था, जहां ट्राइबल चीफ ने जीत दर्ज की थी। ट्रिपल एच ने Clash at the Castle शो को सफल बताया और कहा,

"चाहे बिजनेस की बात हो या यूके फैंस की, Clash At The Castle, WWE के लिए बहुत ही सफल शो साबित हुआ था। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है।"

