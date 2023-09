WWE Fastlane 2023 के लिए कंपनी ने बनाया बड़ा प्लान, खतरनाक ग्रुप के खिलाफ नज़र आएंगे यह टॉप Superstars

WWE Fastlane 2023: WWE Raw में द जजमेंट डे (The Judgment Day) सबसे खतरनाक फैक्शन के रूप में उभर कर आया है। ग्रुप के सभी मेंबर्स बड़ी स्टोरीलाइंस का हिस्सा बनते आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस हील ग्रुप को आगामी फास्टलेन (Fastlane 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट में बड़े मैच में बुक कर सकती है।

द जजमेंट डे के सभी मेंबर्स फिलहाल चैंपियंस हैं। रिया रिप्ली विमेंस वर्ल्ड चैंपियन हैं, डॉमिनिक मिस्टीरियो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन हैं। वहीं, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से जजमेंट डे की दुश्मनी कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, जे उसो और केविन ओवेंस के साथ चल रही है।

कुछ हफ्तों से पूर्व NXT सुपरस्टार जेडी मैकडॉनघ, जजमेंट डे में शामिल होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले प्रीस्ट को नया Money in the Bank ब्रीफकेस गिफ्ट किया था। वो कई मौकों पर टीम की मदद भी कर चुके हैं। Wrestling Observer Radio पर डेव मैल्टज़र ने बताया कि आगामी Fastlane PLE में 8 मैन टैग टीम मैच को बुक किया जा सकता है। WWE फैंस को जजमेंट डे-जेडी मैकडॉनघ vs. सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस ओवेंस, कोडी रोड्स और जे उसो का मुकाबला देखने मिल सकता है। यह माना जा रहा है कि जेडी Fastlane से पहले जजमेंट डे का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने कहा,

"Raw में एक 8 मैन टैग टीम मैच की तरफ स्टोरीलाइन जाती हुई दिख रही है, जिसमें जजमेंट डे-जेडी मैकडॉनघ vs. सैमी, ओवेंस, कोडी और जे का टैग टीम मैच होगा।"

WWE No Mercy में टॉप स्टार के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे Dominik Mysterio

डॉमिनिक मिस्टीरियो जब से नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बने हैं तब से उन्हें Raw और NXT दोनों ब्रांड में काम करना पड़ रहा है। हाल ही में WWE ने ऐलान किया था कि डॉमिनिक अपनी चैंपियनशिप को NXT No Mercy इवेंट में ट्रिक विलियम्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। मैच को रोचक बनाने के लिए WWE ने ड्रैगन ली को इस मैच का रेफरी बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉमिनिक अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर पाते हैं या नहीं।