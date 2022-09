WWE ने दिग्गज के लुक की तुलना 'बॉलीवुड के दबंग' सलमान खान से की, पोस्ट की बहुत ही जबरदस्त फ़ोटो

Seth Rollins: WWE Clash at the Castle में सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) और रिडल (Riddle) के बीच जबरदस्त मैच हुआ था। इस मैच में रॉलिंस के कपड़े और उनका चश्मा चर्चा का विषय रहा था। एक अलग लुक में वो रिंग में नजर आए थे। खैर अब WWE ने भी अपने फेसबुक पेज पर सैथ रॉलिंस के साथ बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर बहुत ही मजेदार है और इसमें कैप्शन भी तगड़ा दिया गया है।

WWE ने फेसबुक पर अपलोड की खास तस्वीर

आपको पता है कि फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे का किरदार सलमान खान के सबसे यादगार किरदार में से एक है। इस फिल्म में सलमान का खान का चश्मा बहुत प्रसिद्ध रहा था। सलमान खान का ये लुक सभी को पसंद आया था। इस फिल्म के कुछ गानों में सलमान खान ने रेड हार्ट वाले चश्मे पहने थे। Clash at the Castle में सैथ रॉलिंस भी रेड हार्ट वाले चश्मे के साथ ही रिंग में आए थे।

WWE ने अब दोनों की रेड हार्ट वाले चश्मे के साथ तस्वीर साझा की और इसमें Same Dabangg Energy कैप्शन दिया। कंपनी ने Clash at the Castle को हैशटैग भी इसमें किया है। सैथ रॉलिंस को भी इस लुक में फैंस ने बहुत पसंद किया था। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। WWE ने भी इस लुक की सलमान खान से तुलना की और अब ये तस्वीरें और भी वायरल हो रही है।

सैथ रॉलिंस WWE में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। Clash at the Castle में रिडल के साथ उनका जबरदस्त मुकाबला हुआ था। दोनों ने फैंस को एक अच्छा मैच दिया था। दोनों के बीच राइवलरी को भी WWE ने शानदार अंदाज में बिल्ड किया था। दोनों इस राइवलरी में पर्सनल भी हो गए थे। रेड ब्रांड के एपिसोड में कई मजेदार सैगमेंट्स इन दोनों के बीच फैंस को देखने को मिले थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Bharat kumar