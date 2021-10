WWE Raw: 4 बड़ी गलतियां जो शो के दौरान देखने को मिलीं

WWE रॉ (Raw) का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रेड ब्रांड के इस हफ्ते के एपिसोड के दौरान कुछ रोचक चीजें देखने को मिलीं। वहीं, इस हफ्ते Raw के शो का अंत द उसोज (The Usos) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) & बिग ई (Big E) मैच से हुआ था। बता दें, इस हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान जेवियर वुड्स और जिंदर महल अपने-अपने मैच जीतकर King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं।

इसके अलावा इस हफ्ते के शो के दौरान एक टैग टीम भी टूटती हुई नजर आई। वहीं, Raw विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर, SmackDown विमेंस चैंपियन बैकी लिंच, साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर टैग टीम एक्शन में नजर आईं। इसके अलावा भी इस हफ्ते के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw से सामने आईं 4 बड़ी गलतियों पर एक नजर डालते हैं।

4- WWE Raw में शार्लेट फ्लेयर & बैकी लिंच vs बियांका ब्लेयर & साशा बैंक्स का मैच

इस हफ्ते Raw में बियांका ब्लेयर, साशा बैंक्स के साथ मिलकर Raw विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर & SmackDown विमेंस चैंपियन बैकी लिंच की टीम का सामना करती हुई दिखाई दी थीं। बता दें, बियांका इस मैच में शामिल एकमात्र बेबीफेस सुपरस्टार थीं और मैच शुरू होने से पहले ही उनकी अपने पार्टनर साशा बैंक्स के साथ बहस हो गई थी। यही नहीं, जल्द मैच में शामिल सभी सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल शुरू हो गया था।

WWE ऑफिशियल्स ने इन चारों सुपरस्टार्स के बीच मैच जरूर शुरू कराया लेकिन यह मैच ज्यादा देर तक जारी नहीं रह पाया और रिंग में एक बार फिर ब्रॉल हो गया। यही वजह है कि इस मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया। देखा जाए तो यहां कंपनी ने दो अलग-अलग चैंपियनशिप की स्टोरीलाइन को मिलाने की कोशिश की थी। हालांकि, ये चारों सुपरस्टार्स वर्तमान समय में एक-दूसरे की दुश्मन हैं इसलिए टैग टीम मैच के बजाए इन चार सुपरस्टार्स के बीच फेटल फोर वे मैच कराना ज्यादा अच्छा होता।

1 / 4 NEXT

Edited by Subham Pal