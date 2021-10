WWE Raw: 5 बड़ी कहानियां जो इस हफ्ते के शो से सामने आईं 

WWE रॉ (Raw) के इस हफ्ते के एपिसोड की शुरूआत ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) ने की। वहीं, इस हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड का अंत ड्रू मैकइंटायर और WWE चैंपियन बिग ई (Big E) के बीच ब्रॉल से हुआ। इसके अलावा इस हफ्ते के शो के दौरान SmackDown टैग टीम चैंपियंस द उसोज (The Usos) नजर आए थे। साथ ही, इस हफ्ते के शो के दौरान भी Crown Jewel का बिल्ड-अप जारी रहा।

बता दें, इस हफ्ते Raw के एपिसोड के दौरान Crown Jewel के लिए एक और मैच की घोषणा हुई। साथ ही, KOTR और QOTR टूर्नामेंट का आयोजन भी जारी रहा। इसके अलावा पूर्व WWE चैंपियन बॉबी लैश्ले प्रोमो के जरिए अपने Crown Jewel प्रतिद्वंदी गोल्डबर्ग पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भी इस हफ्ते के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw से सामने आईं 5 बड़ी कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE Raw में जिंदर महल और जेवियर वुड्स ने KOTR के सेमीफाइनल में जगह बनाई

WWE Raw में इस हफ्ते जेवियर वुड्स, रिकोशे को हराकर King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा जिंदर महल, जेवियर के पार्टनर कोफी किंग्सटन को हराकर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। जिंदर की इस जीत की वजह से कोफी किंग्सटन vs जेवियर वुड्स का मैच देखने को नहीं मिलेगा और कुछ फैंस इस वजह से जरूर निराश लग रहे हैं।

अब King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जेवियर वुड्स vs जिंदर महल का मैच देखने को मिलने वाला है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि जेवियर वुड्स सेमीफाइनल में जिंदर महल को हराकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो टूर्नामेंट के फाइनल में जेवियर का मुकाबला फिन बैलर से हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेवियर वुड्स इस साल King of the Ring टूर्नामेंट के विजेता बन सकते हैं और यह देखना रोचक होगा कि यह चीज सच हो पाती है या नहीं।

