WWE Raw: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का बेहतरीन एपिसोड देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE रॉ (Raw) के इस एपिसोड के लिए कुछ शानदार मैच बुक कर चुकी हैं। बता दें, इस साल होने जा रहे मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट के लिए अभी तक केवल मेंस & विमेंस लैडर मैच का ऐलान हुआ है।

यही कारण है कि उम्मीद है कि इस हफ्ते Raw में Money in the Bank 2023 के मैच कार्ड में कुछ नए मुकाबले शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा उम्मीद है कि रेड ब्रांड के इस एपिसोड के दौरान कुछ सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Raw में रिया रिप्ली को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के डिजाइन का नया टाइटल मिल सकता है

WWE SmackDown के आखिरी एपिसोड में ओस्का से Raw विमेंस चैंपियनशिप लेते हुए उन्हें नई WWE विमेंस चैंपियनशिप सौंपी गई थी। यही कारण है कि इस हफ्ते Raw में रिया रिप्ली से SnackDown विमेंस चैंपियनशिप लेते हुए उन्हें नया टाइटल दिया जा सकता है। बता दें, ओस्का के इस नए टाइटल का डिजाइन रोमन रेंस के नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल से काफी मेल खाता है।

यही कारण है कि संभव है कि रिया रिप्ली को इस हफ्ते Raw में सैथ रॉलिंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के डिजाइन से मिलता-जुलता नया विमेंस टाइटल दिया जा सकता है। इसके साथ ही यह देखना रोचक होगा कि रिया रिप्ली के इस नए विमेंस टाइटल का क्या नाम होने वाला है।

4- WWE Raw में कोडी रोड्स के मैच में डॉमिनिक मिस्टीरियो का दखल देखने को मिल सकता है

WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड के लिए कोडी रोड्स vs द मिज़ के मैच का ऐलान हो चुका है। बता दें, कोडी रोड्स का एक हाथ अभी भी चोटिल है। हालांकि, कोडी ने चोटिल हाथ के साथ ही Night of Champions 2023 में ब्रॉक लैसनर के खिलाफ मैच लड़ा था। यही कारण है कि उन्हें इस हफ्ते Raw में द मिज़ के खिलाफ मैच लड़ने में शायद ही ज्यादा परेशानी आएगी।

बता दें, पिछले हफ्ते रेड ब्रांड में कोडी रोड्स और डॉमिनिक मिस्टीरियो के बीच दुश्मनी बढ़ती हुई देखने को मिली थी। इस वजह से इस मैच में डॉमिनिक के दखल की संभावना है। हालांकि, डॉमिनिक मिस्टीरियो मैच में दखल देते भी हैं तो संभावना ज्यादा है कि कोडी रोड्स उन्हें सबक सिखाने के बाद द मिज़ को हराने में कामयाब रहेंगे।

3- WWE Raw में गुंथर & लुडविग काइजर टैग टीम मैच में केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन को हरा सकते हैं

WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड में गुंथर & लुडविग काइजर vs केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन का टैग टीम मैच होना है। देखा जाए तो केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन बेहतरीन टीम है और उन्होंने द उसोज़ जैसी बड़ी टीम को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। यही कारण है कि इस मैच में केविन & सैमी की जीत की अटकलें लगाई जा रही हैं।

हालांकि, यह चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि गुंथर खतरनाक सुपरस्टार हैं। यही नहीं, इस मैच के दौरान के दौरान गुंथर & लुडविग काइजर के कॉर्नर में जियोवानी विंची मौजूद रह सकते हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि गुंथर & लुडविग काइजर इस हफ्ते Raw में केविन ओवेंस & सैमी ज़ेन को बड़ी हार दे सकते हैं।

2- WWE Raw में मैट रिडल को इम्पीरियम की वजह से Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में हार मिल सकती है

CrispyWrestling @CrispyWrestle Matt Riddle helps out KO and Sami Zayn against Imperium on #WWERaw ..... Matt Riddle helps out KO and Sami Zayn against Imperium on #WWERaw ..... https://t.co/0Qz1v6NAQE

मैट रिडल को इस हफ्ते Raw में Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में डेमियन प्रीस्ट का सामना करना है। बता दें, पिछले कुछ समय से मैट रिडल और इम्पीरियम के बीच दुश्मनी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते मैट रिडल ने इम्पीरियम लीडर गुंथर की चीटिंग के जरिए जीत पर सवाल उठाए थे और इसके बाद इम्पीरियम ने आकर उनपर हमला कर दिया था।

चूंकि, इस वक्त इम्पीरियम और मैट रिडल के बीच दुश्मनी काफी बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इम्पीरियम मेंबर्स Raw में होने जा रहे MITB क्वालीफाइंग मैच में दखल देकर मैट रिडल की हार का कारण बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैट रिडल अपना बदला लेने के लिए आईसी चैंपियन गुंथर को टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं।

1- WWE Raw में Money in the Bank 2023 के लिए सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का ऐलान हो सकता है

Pro Wrestling Finesse @ProWFinesse Summerslam 2016: Seth Rollins powerbombs Finn Balor onto the ringside barricade, causing an injury.



Raw 2023: Finn Balor gets his payback.



Nice callback. Summerslam 2016: Seth Rollins powerbombs Finn Balor onto the ringside barricade, causing an injury. Raw 2023: Finn Balor gets his payback.Nice callback. https://t.co/NBKbMbOJSU

WWE Raw में पिछले हफ्ते सैथ रॉलिंस का डेमियन प्रीस्ट & फिन बैलर के साथ सैगमेंट देखने को मिला था। इसके बाद सैथ रॉलिंस ने मेन इवेंट में फिन बैलर के साथी डेमियन प्रीस्ट को हराकर अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन किया था। बता दें, इस मैच के बाद फिन बैलर ने रिंग में सैथ रॉलिंस को कंफ्रंट किया था।

इस चीज़ के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच होने के संकेत दिए गए थे। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते Raw में सैथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच दुश्मनी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसके बाद WWE Money in the Bank 2023 के लिए सैथ रॉलिंस vs फिन बैलर के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का ऐलान करते हुए चौंका सकती है।

