WWE Raw: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते रॉ में देखने को मिल सकती हैं 

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते मनी इन द बैंक (Money in the Bank) 2023 से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिलने वाला है। यही कारण है कि WWE रॉ (Raw) के इस एपिसोड को धमाकेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। बता दें, WWE ने रेड ब्रांड के इस शो के लिए कई बड़े सैगमेंट्स का ऐलान कर दिया है।

उम्मीद है कि Raw के इस एपिसोड के दौरान Money in the Bank 2023 के लिए नए मैच का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा शो में फैंस को कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE Raw में विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल हो सकता है

WWE Raw में इस हफ्ते विमेंस MITB लैडर मैच में शामिल सुपरस्टार्स के बीच सैगमेंट देखने को मिलने वाला है। इस सैगमेंट के दौरान बैकी लिंच, ज़ोई स्टार्क, ट्रिश स्ट्रेटस, ज़ेलिना वेगा, बेली और इयो स्काई मौजूद रहेंगी। बता दें, पिछले हफ्ते Raw में मेंस MITB लैडर मैच में शामिल सुपरस्टार्स के बीच कुछ ऐसा ही सैगमेंट देखने को मिला था।

इस सैगमेंट के दौरान मेंस MITB लैडर मैच में शामिल सुपरस्टार्स एक-दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दिए थे। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि WWE विमेंस MITB लैडर मैच को हाइप करने के लिए रेड ब्रांड में इस मुकाबले में शामिल सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह देखना रोचक होगा कि ब्रॉल के दौरान किसका पलड़ा भारी रहता है।

4- WWE Raw में डॉमिनिक मिस्टीरियो पर कोडी रोड्स द्वारा जबरदस्त हमला हो सकता है

WWE Money in the Bank 2023 में डॉमिनिक मिस्टीरियो का कोडी रोड्स के खिलाफ मैच होना है। इस बड़े मुकाबले से पहले इस हफ्ते Raw में डॉमिनिक मिस्टीरियो का सैगमेंट देखने को मिलने वाला है। इस बात की काफी संभावना है कि डॉमिनिक इस सैगमेंट के दौरान कोडी को काफी भला-बुरा कहते हुए दिखाई दे सकते हैं।

इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स सैगमेंट में दखल देकर डॉमिनिक मिस्टीरियो पर जबरदस्त हमला कर सकते हैं। संभव है कि कोडी रोड्स द्वारा डॉमिनिक मिस्टीरियो पर हमला करने की स्थिति में बाकी जजमेंट डे मेंबर्स भी वहां आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देखना रोचक होगा कि कोडी खुद को उनके हमले से किस प्रकार बचा पाते हैं।

3- WWE Raw में इंडस शेर को नए प्रतिद्वंदी मिल सकते हैं

WWE @WWE Indus Sher picks up a big win on #WWERaw Indus Sher picks up a big win on #WWERaw! https://t.co/AgfDO6pVZy

WWE Raw में इस वक्त भारतीय फैक्शन इंडस शेर को बड़ा पुश दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से इंडस शेर की सेड्रिक एलेक्जेंडर & शैल्टन बेंजामिन के साथ दुश्मनी देखने को मिल रही है। बता दें, पिछले हफ्ते Raw में इंडस शेर (वीर महान & सांगा) का इन दोनों सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच देखने को मिला था।

इस मैच में इंडस शेर को सेड्रिक एलेक्जेंडर & शैल्टन बेंजामिन से थोड़ी टक्कर जरूर मिली थी लेकिन अंत में इंडस शेर यह मैच जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इस जीत के साथ ही इंडस शेर का इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ फिउड समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि संभव है कि इस हफ्ते Raw में इंडस शेर को नए प्रतिद्वंदी मिल सकते हैं।

2- WWE Raw में आईसी चैंपियन गुंथर vs मैट रिडल मैच का ऐलान किया जा सकता है

WWE Raw में पिछले काफी समय से आईसी चैंपियन गुंथर और मैट रिडल के बीच दुश्मनी देखने को मिल रही है। इस दौरान इम्पीरियम लीडर गुंथर कई मौकों पर मैट रिडल पर खतरनाक हमला करते हुए दिखाई दे चुके हैं। वहीं, मैट रिडल भी कुछ हफ्ते पहले गुंथर के साथी जियोवानी विंची पर हमला करते हुए दिखाई दिए थे।

यही नहीं, मैट रिडल ने पिछले हफ्ते Raw में गुंथर के दूसरे साथी लुडविग काइजर को हराया था और इस मुकाबले के बाद गुंथर ने रिडल का पैर तोड़ने की कोशिश की थी। संभव है कि इस हफ्ते एक बार फिर मैट रिडल और गुंथर की दुश्मनी को हिंसक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद WWE Money in the Bank 2023 के लिए आईसी चैंपियन गुंथर vs मैट रिडल के मैच का ऐलान कर सकती है।

1- WWE Raw में फिन बैलर को सबक सिखा सकते हैं सैथ रॉलिंस

फिन बैलर पिछले कुछ समय से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इस वजह से सैथ रॉलिंस को काफी चोट आई है। अब वो इस हफ्ते Raw में अपने स्वास्थ्य पर अपडेट देने वाले हैं। इस सैगमेंट के दौरान भी फिन बैलर द्वारा सैथ रॉलिंस पर हमला होने की संभावना है।

सैथ रॉलिंस भी यह चीज़ काफी अच्छे से जानते हैं, इसलिए शायद इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। यही कारण है कि अगर फिन बैलर Raw में सैथ रॉलिंस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो सैथ उनके मूव्स को काउंटर करने के बाद उनपर जबरदस्त अटैक करके उन्हें सबक सिखा सकते हैं।

