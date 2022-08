WWE Raw, अच्छी और बुरी बातें: फेमस Superstars की दुश्मनी में आया नया मोड़, चैंपियनशिप मैच को लेकर हुई बहुत बड़ी गलती

WWE RAW में इस हफ्ते के शो के दौरान कुछ गलतियां देखने को मिलीं

Raw: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रॉ (Raw) के इस एपिसोड के दौरान Clash at the Castle के लिए एक बड़े मैच का ऐलान किया गया। इसके अलावा शो के मेन इवेंट में हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच का चौंकाने वाला अंत देखने को मिला। साथ ही, रेड ब्रांड में इस हफ्ते सैमी जेन के बेबीफेस टर्न लेने के संकेत भी मिले।

WWE ने इस हफ्ते Raw के एपिसोड के लिए कुछ ऐसी भी चीज़ें बुक की थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। बता दें, इस शो के दौरान कुछ अच्छी चीज़ों के साथ-साथ कुछ गलतियां भी देखने को मिलीं थी। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के एपिसोड से सामने आईं कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातों पर एक नजर डालते हैं।

1- WWE Raw की अच्छी बात: सैथ रॉलिंस और मैट रिडल का सैगमेंट

WWE Raw में इस हफ्ते सैथ रॉलिंस और मैट रिडल का सैगमेंट देखने को मिला। इस सैगमेंट के दौरान सैथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी और ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे की फैमिली का जिक्र करके तंज कसते हुए दिखाई दिए थे। इस वजह से इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी में नया मोड़ आ चुका है।

देखा जाए तो इस चीज़ ने Clash at the Castle में होने जा रहे सैथ रॉलिंस vs मैट रिडल मैच में नया रोमांच ला दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस हफ्ते Raw में हुए सैगमेंट की वजह से सैथ रॉलिंस और मैट रिडल की दुश्मनी काफी पर्सनल हो चुकी है इसलिए Clash at the Castle में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हिंसक मैच की उम्मीद की जा सकती है।

1- WWE Raw की बुरी बात: एलेक्सा ब्लिस, ओस्का & बियांका ब्लेयर का लोकल रेसलर्स के खिलाफ मैच लड़ना

WWE Raw में इस हफ्ते एलेक्सा ब्लिस, ओस्का & बियांका ब्लेयर की टीम सिक्स-वूमेन टैग टीम मैच में लोकल रेसलर्स का सामना करती हुई दिखाई दीं। जैसा कि उम्मीद थी, इस मैच में एलेक्सा ब्लिस, ओस्का & बियांका ब्लेयर की टीम की जीत हुई। हालांकि, Raw में इन तीनों सुपरस्टार्स का लोकल रेसलर्स के खिलाफ मैच कराना गलत फैसला था।

ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE में अक्सर नए सुपरस्टार्स का ही लोकल रेसलर्स के खिलाफ मैच कराया जाता है। देखा जाए तो एलेक्सा ब्लिस, ओस्का & बियांका ब्लेयर को WWE में कम्पीट करते हुए कई साल बीत चुके हैं। यही कारण है कि इन तीनों सुपरस्टार्स का लोकल रेसलर्स के खिलाफ मैच कराने का कोई मतलब नहीं बनता था।

2- WWE Raw की अच्छी बात: ऐज & रे मिस्टीरियो vs फिन बैलर & डेमियन प्रीस्ट मैच का ऐलान

WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड के दौरान ऐज & रे मिस्टीरियो vs फिन बैलर & डेमियन प्रीस्ट मैच का Clash at the Castle के लिए ऐलान किया गया। देखा जाए तो Clash at the Castle के लिए इस मैच का ऐलान करना शानदार फैसला है और ऐसा लग रहा है कि WWE ने इस मैच को लेकर कोई बड़ा प्लान बना रखा है।

बता दें, डॉमिनिक इस मैच के बुक किये जाने की वजह से खुश नहीं थे और उन्होंने रे मिस्टीरियो से मैच में ऐज की जगह उन्हें शामिल किये जाने की मांग की थी। हालांकि, रे मिस्टीरियो ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था और ऐसा लग रहा है कि Clash at the Castle में होने जा रहे टैग टीम मैच के जरिए डॉमिनिक का हील टर्न कराने का प्लान है।

2- WWE Raw की बुरी बात: इयो स्काई & डकोटा काई का विमेंस टैग टीम चैंपियंस नहीं बन पाना

WWE Raw के इस हफ्ते के शो के मेन इवेंट विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने को मिला। इस मैच में आलिया & राकेल रॉड्रिगेज और इयो स्काई & डकोटा काई का आमना-सामना हुआ। इस मैच के अंत में आलिया ने डकोटा काई को रोलअप के जरिए पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी और इस जीत के साथ ही आलिया & राकेल रॉड्रिगेज नई विमेंस टैग टीम चैंपियंस बन चुकी हैं।

देखा जाए तो विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट की शुरूआत के बाद से ही इयो स्काई & डकोटा काई के यह टूर्नामेंट जीतने की संभावना लग रही थी। इयो स्काई & डकोटा काई ने SummerSlam 2022 में डेब्यू के बाद से ही टैग टीम के रूप में काफी प्रभावित किया था और टूर्नामेंट के फाइनल में मिली हार से उनके मोमेंटम को काफी नुकसान पहुंचा है। देखा जाए तो इयो स्काई & डकोटा काई बेहतर चैंपियंस साबित हो सकती थी इसलिए उन्हें विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में हार के लिए बुक करना बड़ी गलती थी।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Subham Pal