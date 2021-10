WWE दिग्गज जिंदर महल ने King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बनाई जगह, फेमस सुपरस्टार से होगा मुकाबला

WWE रॉ (Raw) में इस हफ्ते किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) टूर्नामेंट के पहले राउंड के दो मुकाबले हुए। जेवियर वुड्स (Xavier Woods) का सामना रिकोशे (Ricochet) से हुआ, तो मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल (Jinder Mahal) का सामना कोफी किंग्सटन (Kofi Kingston) से हुआ।

जेवियर वुड्स और भारतीय मूल के WWE चैंपियन जिंदर महल ने अपने-अपने मुकाबलों को जीतते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब दोनों सुपरस्टार्स के बीच सेमीफाइनल मुकाबला अगले हफ्ते Raw में देखने को मिलेगा।

Raw के पहले मैच में जेवियर वुड्स और रिकोशे आमने-सामने थे। यह एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला साबित हुआ और इसमें दोनों ही सुपरस्टार्स का प्रदर्शन काफी ज्यादा यादगार रहा। अंत में वुड्स ने अपना फिनिशर हिट करते हुए शानदार जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके बाद महल और कोफी के बीच भी अच्छा मैच हुआ, जिसमें भले ही ज्यादातर समय कोफी किंग्सटन का दबदबा रहा।

हालांकि अंत में वीर और शैंकी ने कोफी किंग्सटन का ध्यान भटकाया। इसी का फायदा उठाते हुए कोफी को महल ने खल्लास हिट किया और शानदार जीत दर्ज की। अब महल और वुड्स का सेमीफाइनल में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सुपरस्टार्स में कौन सा सुपरस्टार फाइनल में जगह बनाता है।

WWE Raw में Queen Crown के भी पहले राउंड के मुकाबले हुए

Queen Crown के पहले राउंड के मुकाबले में शायना बैजलर vs डैना ब्रुक और नटालिया vs डूड्रॉप का मैच देखने को मिला। शायना बैजलर ने आसानी से डैना ब्रुक को हराया, तो डूड्रॉप ने भी नटालिया को शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। बैजलर और डूड्रॉप का मैच अगले हफ्ते Raw में होगा।

आपको बता दें कि King of the Ring और Queen Crown टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला Crown Jewel पीपीवी में होगा। SmackDown से सैमी जेन और फिन बैलर ने King of the Ring, तो कार्मेला और जेलिना वेगा ने Queen Crown टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि रिकोशे, कोफी किंग्सटन, डैना ब्रुक और नटालिया का ताज जीतने का सपना जरूर टूट गया।

अब इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड में King of the Ring और Queen Crown टूर्नामेंट के सेमीफाइनल होंगे, तो Raw में अगले हफ्ते King of the Ring और Queen Crown टूर्नामेंट के सेमीफाइनल होंगे। अभी कहना मुश्किल है कि कौन सा मेन और विमेन सुपरस्टार इस ताज को जीतने में कामयाब होते हैं।

