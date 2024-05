WWE Raw की तरफ से King and Queen of the Ring के सेमीफाइनल में होने जा रहे मैचों का हुआ ऐलान, किसकी होगी फाइनल में एंट्री? 

Raw: WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के मैचों का ऐलान किया गया। इसके साथ ही रेड ब्रांड की तरफ से सभी सेमीफाइनलिस्ट का खुलासा हो चुका है। अब अगले हफ्ते Raw में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचों की शुरूआत होने वाली है।

बता दें, इस हफ्ते Raw में हुए Queen of the Ring टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में इयो स्काई ने जबरदस्त मैच में शेना बैज़लर को हराते हुए सेमीफाइनल का टिकट कटाया। वहीं, दूसरे क्वार्टरफाइनल मैच में लायरा वैल्किरिया बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ज़ोई स्टार्क को हराने में कामयाब रहीं। अब अगले हफ्ते Raw में Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्काई का वैल्किरिया से सामना होने जा रहा है।

वहीं, Raw में गुंथर ने King of the Ring टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोफी किंग्सटन को हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसके बाद मेन इवेंट में दूसरे क्वार्टर फाइनल में जे उसो vs इल्या ड्रैगूनोव मैच देखने को मिला। अटकलें लगाई जा रही थीं कि इल्या यह मैच जीतकर अपने पुराने दुश्मन गुंथर के खिलाफ मैच में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि, मेन इवेंट जे को इस मुकाबले में जीत मिली और वो अगले हफ्ते सेमीफाइनल में रिंग जनरल से भिड़ेंगे।

WWE Raw में अगले हफ्ते किन-किन सुपरस्टार्स की होगी King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री?

जैसा कि हमने बताया कि अगले हफ्ते WWE Raw के एपिसोड में King and Queen of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गुंथर vs जे उसो और लायरा वैल्किरिया vs इयो स्काई के रूप में दो धमाकेदार मैच देखने को मिलने वाले हैं। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि रिंग जनरल सेमीफाइनल में मेन इवेंट जे को हराकर King of the Ring के फाइनल में प्रवेश कर लेंगे।

वहीं, लायरा वैल्किरिया और इयो स्काई के बीच करीबी मुकाबला होने की उम्मीद लग रही है। देखा जाए तो लायरा को मेन रोस्टर डेब्यू के बाद से ही बड़ा पुश देते हुए उन्हें ताकतवर दिखाया जा रहा है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि वैल्किरिया अगले हफ्ते Raw में होने जा रहे मैच में इयो को हराते हुए Queen of the Ring के फाइनल में जगह बना सकती हैं।