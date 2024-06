WWE Raw रिजल्ट्स: मेन इवेंट में मिले नए चैंपियंस, दिग्गज की धोखे से बादशाहत खत्म, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में चौंकाने वाला बदलाव

WWE Raw Results: WWE Raw का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। रॉ (Raw) के मेन इवेंट में नए चैंपियंस मिले और धोखे से दिग्गजों की बादशाहत का अंत हो गया। इसके अलावा Money in the Bank में होने वाले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में चौंकाने वाली वाला बदलाव किया गया। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE Raw के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE Raw की शुरूआत में ड्रू मैकइंटायर का सैगमेंट

- ड्रू मैकइंटायर ने इस चीज़ को लेकर बात की कि कैसे उन्होंने SmackDown के आखिरी एपिसोड में सीएम पंक का बुरा हाल कर दिया था और इस चीज़ की फुटेज बिग स्क्रीन पर दिखाई गई। मैकइंटायर ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी बीमार वाइफ को वर्ल्ड टाइटल देने का वादा किया था जो कि पंक के कारण नहीं हो पाया और फैंस फिर भी उनके नाम के चैंट्स लगाते हैं। स्कॉटिश वॉरियर ने कहा कि अब फैंस उनके लिए मायने नहीं रखते हैं और वो कैमरे में देखकर बात करने लगे। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने वो ब्रेसलेट दिखाई जो कि उन्होंने SmackDown में सीएम पंक पर किए हमले के वक्त उनसे छीनी थी। ड्रू ने बताया कि उस ब्रेसलेट पर पंक की पत्नी और डॉग लैरी का नाम लिखा है। मैकइंटायर ने दावा किया कि वो सीएम का बुरा हाल करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने खुद के Money in the Bank लैडर मैच में हिस्सा लेने की इच्छा जताई। ड्रू मैकइंटायर ने आगे कहा कि उन्होंने सभी को सीएम पंक की सच्चाई बताने की कोशिश की थी। जल्द ही, ड्रू ने ब्रेसलेट पहन लिया और कहा कि पंक का परिवार उनके साथ आ चुका है। इसके साथ ही ड्रू ने MITB ब्रीफकेस हासिल करने के बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का दावा किया।

Trending

- चैड गेबल बैकस्टेज सिक्योरिटी के साथ दिखाई दिए और उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया।

WWE Raw में ब्रॉन ब्रेकर vs लुडविग काइजर

- ब्रॉन ब्रेकर का सिंगल्स मैच में लुडविग काइजर से सामना हुआ। ब्रॉन ने इस मुकाबले में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लुडविग पर दबदबा बनाने की कोशिश की और काइजर भी उन्हें थोड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दिए। ब्रेकर इस मुकाबले के अंतिम पलों में इम्पीरियम मेंबर को स्पीयर देने के चक्कर में स्टील स्टेप्स से टकरा गए। इसके बाद शेमस ने आकर लुडविग काइजर पर अटैक कर दिया और मुकाबले का बिना किसी नतीजे के अंत हो गया। मुकाबले के बाद ब्रॉन ब्रेकर ने केल्टिक वॉरियर पर स्पीयर लगा दिया।

विजेता: मैच नो कॉन्टेस्ट में समाप्त हुआ

- बैकस्टेज डॉमिनिक मिस्टीरियो ने जजमेंट डे को लिव मॉर्गन द्वारा उनके फोन पर भेजा गया मैसेज दिखाया। जल्द ही, डेमियन प्रीस्ट अपने मौजूदा दुश्मन ब्रॉन स्ट्रोमैन को हैंडल करने को लेकर जजमेंट डे से बात करते हुए दिखाई दिए।

- ब्रॉन ब्रेकर ने उनके मैच के इस तरह अंत होने की शिकायत एडम पीयर्स से की। जल्द ही, सैमी ज़ेन ने आकर ब्रॉन को आईसी चैंपियनशिप मैच ऑफर किया और ब्रॉन ने कहा कि वो यह मुकाबला Money in the Bank में लड़ना चाहते हैं। एडम ने इस मुकाबले को ऑफिशियल कर दिया।

WWE Raw में लायरा वैल्किरिया vs कायरी सेन vs शेना बैज़लर (विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के लिए क्वालीफाइंग मुकाबला)

- लायरा वैल्किरिया, कायरी सेन और शेना बैज़लर ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने के लिए अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। इस वजह से इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली और कोई भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। इस मुकाबले के अंतिम पलों में कायरी ने टॉप रोप से शेना को इनसेन एल्बो दे दिया। इसके बाद लायरा ने बिना देर करते हुए सेन को नाईट विंग मूव देकर पिन करते हुए विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना ली।

विजेता: लायरा वैल्किरिया

- बैकस्टेज एडम पीयर्स ने ड्रू मैकइंटायर को Money in the Bank लैडर मैच देने से इंकार कर दिया। ड्रू ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सैथ रॉलिंस को वापसी के बाद बिना कुछ किए हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच मिल गया। मैकइंटायर ने धमकी दी कि अगर उन्हें क्वालीफाइंग मैच में जगह नहीं मिलती है, तो वो तबाही मचा देंगे।

WWE Raw में लिव मॉर्गन का सैगमेंट

- लिव मॉर्गन ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को दिए गिफ्ट्स का जिक्र किया और दावा किया कि रिया रिप्ली ने भी डॉमिनिक को गिफ्ट्स नहीं दिए होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रिया उनकी जितनी मिस्टीरियो की परवाह भी नहीं करती हैं। मॉर्गन ने डॉमिनिक मिस्टीरियो को बुलाया लेकिन ज़ेलिना वेगा वहां आ गईं और उन्होंने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मांग करते हुए कहा कि वो इस बारे में भूल चुकी हैं। इसके जवाब में लिव ने कहा कि वो इस बारे में भूली नहीं हैं और विमेंस वर्ल्ड चैंपियन ने कहा कि उन्होंने इस टाइटल के लिए रिया रिप्ली को चोटिल किया और बैकी लिंच को ब्रेक पर भेजा। ज़ेलिना वेगा की मांग के बाद लिव मॉर्गन उन्हें अगले हफ्ते चैंपियनशिप मैच देना चाहती थीं लेकिन ज़ेलिना इसी हफ्ते यह मैच लड़ना चाहती थीं। तभी डॉमिनिक मिस्टीरियो वहां आ गए और उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं आए हैं। इसके बाद लिव ने डॉमिनिक से मैसेज के बारे में पूछा तो ज़ेलिना वेगा ने इस बातचीत को रोकने की कोशिश की। पूर्व नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ने साफ कर दिया कि उन्हें मॉर्गन के पास टाइटल पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद विमेंस वर्ल्ड चैंपियन ने ज़ेलिना पर अटैक करते हुए ब्रॉल की शुरूआत कर दी। जल्द ही, रे मिस्टीरियो ने वहां आकर डॉमिनिक को उनके रास्ते से हटाकर ब्रॉल रोका। इसके बाद जजमेंट डे मेंबर अपने पिता को धक्का देने के बाद चले गए।

- एडम पीयर्स ने चैड गेबल को मैच के लिए फिट बताया।

- लिव मॉर्गन बैकस्टेज डॉमिनिक मिस्टीरियो को गले लगाते हुए दिखाई दीं और उनकी मदद करने के लिए थैंक्यू कहा। इसके बाद आर-ट्रुथ वहां आ गए और लिव के कहने पर वो जजमेंट डे के खिलाफ वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर द मिज़ ने बैकस्टेज ट्रुथ के पास जाने का फैसला किया।

WWE Raw में ब्रॉन स्ट्रोमैन vs ब्रॉन्सन रीड vs चैड गेबल (Money in the Bank ट्रिपल थ्रेट क्वालीफाइंग मैच)

- चैड गेबल ने ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन रीड को चॉप्स लगाए। इसके बाद ब्रॉन और रीड ने भी चैड को चॉप्स लगाकर उनकी हालत खराब की। जल्द ही, स्ट्रोमैन और ब्रॉन्सन के बीच फाइट देखने को मिली। इसके बाद चैड गेबल एक बार फिर फाइट में शामिल हो गए और उन्होंने मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी। अंत में, जजमेंट डे मेंबर्स ने आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर दिया। इसके बाद चैड ने टॉप रोप से ब्रॉन्सन रीड को मूनसॉल्ट देकर पिन करते हुए Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया। मुकाबले के बाद सिस्टर एबीगेल रिंग में नज़र आईं और उन्हें देखकर चैड गेबल वहां से चले गए। वहीं, Wyatt Sick6 मेंबर ने माइकल कोल को एक बॉक्स दिया। उस बॉक्स में सीडी मौजूद थी।

विजेता: चैड गेबल

- बैकस्टेज चैड गेबल ने ओटिस, मैक्सिन डुप्री और अकीरा टोज़ावा को अपने साथ लाने की कोशिश की लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी। जल्द ही, द क्रीड ब्रदर्स और आईवी नाइल आकर गेबल से बात करते हुए दिखाई दिए।

WWE Raw में एल्बा फायर और आईला डौन vs केडन कार्टर और कटाना चांस

- विमेंस टैग टीम चैंपियन एल्बा फायर और आईला डौन ने टैग टीम मैच में केडन कार्टर और कटाना चांस का सामना किया। यह मुकाबला ज्यादा लंबा नहीं चला और केडन-कटाना चैंपियंस को ज्यादा फाइट नहीं दे पाईं। इस मुकाबले के अंतिम पलों में एल्बा ने कटाना पर हमला करने के बाद आईला को टैग दिया। इसके बाद फायर और डौन ने चांस को डबल टीम मूव देते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद डैमेज कंट्रोल ने विमेंस टैग टीम चैंपियंस पर जबरदस्त हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

विजेता: एल्बा फायर और आईला डौन

Expand Tweet

- डेमियन प्रीस्ट को लिव मॉर्गन, जजमेंट डे के लॉकर रूम से बाहर आती हुई दिखाई दीं। उस वक्त लॉकर रूम में फिन बैलर मौजूद थे। फिन ने सफाई दी कि लिव उन्हें अगले हफ्ते रे मिस्टीरियो vs डॉमिनिक मैच बुक होने के बारे में बताने आई थीं। बैलर ने यह भी बताया कि मॉर्गन ने उनका और जेडी मैकडॉना का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी बुक करा लिया है।

WWE Raw में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट का सैगमेंट

- डेमियन प्रीस्ट ने सैथ रॉलिंस के वीडियो पैकेज का जिक्र करके कहा कि यह प्रेरणा से भरपूर है। डेमियन ने कहा कि उन्होंने लीडर के रूप में अपने करीबियों को आगे बढ़ाया। प्रीस्ट ने खुद को सैथ से बेहतर बताते हुए कहा कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहते। जजमेंट डे मेंबर ने आगे कहा कि उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते रॉलिंस यह टाइटल नहीं जीत पाएंगे। जल्द ही, सैथ रॉलिंस का दखल देखने को मिला और उन्होंने यह बात मानने से इंकार कर दिया कि वो डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते इस टाइटल को नहीं जीत पाएंगे। सैथ ने यह भी कहा कि डेमियन को खुद पर भरोसा नहीं हैं और वो जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। रॉलिंस ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि प्रीस्ट अपने मैच के दौरान जजमेंट डे और सीएम पंक की मदद ले चुके हैं। इसके जवाब में डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि उन्होंने मदद नहीं मांगी थी। द आर्किटेक्ट ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को चैलेंज दिया कि अगर वो Money in the Bank में हारते हैं तो प्रीस्ट के चैंपियन रहते इस टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे। वहीं, अगर डेमियन यह मैच हारते हैं तो उन्हें जजमेंट डे छोड़ना होगा। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने कहा कि जजमेंट डे को उनकी जरूरत है और इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। देखा जाए तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में यह चौंकाने वाला बदलाव है। जल्द ही, गुंथर ने वापसी करते हुए सैगमेंट में दखल दिया। इम्पीरियम लीडर ने वहां आने के बाद Money in the Bank लैडर मैच में होने वाले इस मैच को लेकर उत्सुकता दिखाई। अंत में, गुंथर ने SummerSlam में उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की याद दिलाई और दावा किया कि इस मैच में उनसे लड़ने वाला सैथ रॉलिंस vs डेमियन प्रीस्ट मैच का विजेता उनसे कम बेहतर होगा।

- DVD प्ले होने पर अंकल हाउडी और बो डैलस की बातचीत दिखाई गई। बो ने बताया कि उनके भाई ब्रे वायट के निधन के बाद वो टूट गए थे। हाउडी ने डैलस से अपने भाई की लिगेसी के बारे में पूछा। बो डैलस ने कहा कि वो अपने भाई के साथ मिलकर काम करना चाहते थे और उनकी तरह बनना चाहते थे। बो ने आगे कहा कि उन्होंने सभी को उन लोगों के बारे में याद दिलाया। इसके बाद अंकल हाउडी हंसने लगे।

WWE Raw में कैरियन क्रॉस vs कोफी किंग्सटन

- कोफी किंग्सटन ने मैच शुरू होने के बाद कैरियन क्रॉस को ड्रॉपकिक दिया और जल्द ही उन्हें रिंग के बाहर भेज दिया। कोफी इस मैच में ज्यादातर समय कैरियन पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए और ऐसा लगा कि वो यह मैच जीत जाएंगे। हालांकि, तभी बिग स्क्रीन पर बैकस्टेज ऑथर्स ऑफ पेन द्वारा जेवियर वुड्स की पिटाई होती हुई दिखाई गई। इस वजह से किंग्सटन का ध्यान भटक गया और क्रॉस ने उन्हें फाइनल प्रेयर मूव देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: कैरियन क्रॉस

Expand Tweet

WWE Raw के मेन इवेंट में फिन बैलर और जेडी मैकडॉना vs आर-ट्रुथ और द मिज़ (वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच)

- आर-ट्रुथ और जेडी मैकडॉना ने इस मुकाबले की शुरूआत की। जेडी ने ट्रुथ पर अटैक करने के बाद फिन बैलर को टैग दिया। पूर्व आईसी चैंपियन ने फिन के खिलाफ फाइट बैक करने के बाद द मिज़ को टैग दिया। इसके बाद टैग टीम चैंपियंस ने बैलर के खिलाफ डबल टीम मूव्स का इस्तेमाल किया और उन्हें रिंग के बाहर भेज दिया। तभी लिव मॉर्गन वहां आ गईं। थोड़ी देर बाद हील टीम ने मुकाबले में कंट्रोल हासिल कर लिया। हालांकि, द मिज़ ने विरोधियों पर हमला करते हुए अपनी टीम की मैच में वापसी करा दी। जल्द ही, डॉमिनिक मिस्टीरियो और कार्लिटो भी वहां आ गए। इसके बावजूद मिज़ मैच में डटे रहे लेकिन जजमेंट डे चीटिंग करके उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आकर कार्लिटो और डॉमिनिक को वहां से भगाया। आर-ट्रुथ और फिन बैलर टैग लेकर रिंग में आ गए। ट्रुथ ने बैलर पर अटैक करने के बाद उन्हें STF दिया और जेडी मैकडॉना ने आकर अपने साथी को बचाया। इस मुकाबले के अंतिम पलों में जब आर-ट्रुथ मैच खत्म करने वाले थे तो लिव मॉर्गन ने गले लगाने के बहाने उनपर अटैक कर दिया। इसके बाद फिन बैलर ने ट्रुथ को ड्रॉपकिक हिट करने के बाद टॉप रोप से उन्हें कू डी ग्रा देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। इसके साथ ही फिन और जेडी मैकडॉना नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन गए। देखा जाए तो आर-ट्रुथ और द मिज़ की धोखे से बादशाहत का अंत हुआ।

विजेता: फिन बैलर और जेडी मैकडॉना

Expand Tweet