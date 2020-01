WWE Raw रिजल्ट्स LIVE: 20 जनवरी, 2020 मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 21, 2020

ब्रॉक लैसनर और पॉल हेमन

रॉयल रंबल पीपीवी काफी नजदीक है और उससे पहले यह रॉ का आखिरी एपिसोड होने वाला है। WWE के पास साल के पहले पीपीवी की बुकिंग को अंजाम देने के लिए यह आखिरी शो है और इसी वजह से शो से काफी उम्मीदें होने वाली हैं। इसी वजह से शो में बड़ा चैंपियनशिप मैच, मिक्स्ड मैच और साथ ही में WWE चैंपियन ब्रॉक लैसनर भी शो का हिस्सा होने वाले हैं। पिछले हफ्ते रॉ में सैथ रॉलिंस, एकम और रेजार का साथ दिया था बडी मर्फी ने। इसी वजह से यह केविन ओवेंस, बिग शो और समोआ जो को फिस्ट फाइट में शिकस्त दी थी। इस हफ्ते देखने होगा कि किस तरह यह तीनों रॉलिंस और टीम से बदला लेते हैं। साथ ही में इन तीनों का साथ कौन सा सुपरस्टार देगा इसमें भी फैंस की दिलचस्पी होगी। रॉयल रंबल पीपीवी के लिए भी मैचों का ऐलान संभव है। रॉ विमेंस चैंपियन बैकी लिंच के ऊपर असुका ने ग्रीन मिस्ट से हमला किया था, जिसके बाद वो भी रंबल पीपीवी से पहले अपना बदला लेना चाहेंगीं। लैसनर पहले स्थान पर रंबल मैच में एंट्री करेंगे और इस हफ्ते केन वैलासकेज ने भी अपनी एंट्री का ऐलान किया, हो सकता है कि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच झड़प देखने को मिले। जो भी हो इस हफ्ते रॉ का एपिसोड काफी अहम होने वाला है। Advertisement

