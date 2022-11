WWE Raw रिजल्ट्स: Roman Reigns के भाइयों ने पूर्व चैंपियंस को हराया, मेन इवेंट में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन हुआ फेल

Raw: WWE रॉ (Raw) का एपिसोड बहुत ही बढ़िया साबित हुआ। क्राउन ज्वेल (Crown Jewel) के बाद Raw को लेकर काफी हाइप थी और WWE ने बढ़िया मैचों को बुक करके फैंस का दिल जीता। शो की शुरुआत ही द ब्लडलाइन (The Bloodline) के साथ हुई। एक फेमस सुपरस्टार का रिटर्न हुआ वहीं चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिला। मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन भी हुआ। खैर, इस आर्टिकल में हम Raw के एपिसोड में हुए मैचों और सैगमेंट्स के नतीजों को लेकर बात करेंगे।

- WWE Raw में द ब्लडलाइन का सैगमेंट

द उसोज़ और सोलो सिकोआ ने प्रोमो कट किया। उसोज़ ने ब्लडलाइन की Crown Jewel में जीत को लेकर बात की और दावा किया कि वो न्यू डे के खिलाफ भी अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेंगे। न्यू डे ने एंट्री की और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। जिमी ने न्यू डे को WWE की दूसरी बेस्ट टीम बताकर बेइज्जती की। वुड्स ने उनके परिवार पर निशाना साधा और फिर दोनों पक्षों की बहस जारी रही। मैट रिडल ने एंट्री की और बताया कि वो दखल नहीं देना चाहते थे लेकिन वो जेवियर वुड्स को उनके बैंड में शामिल होने के बारे में पूछना चाहते थे। वो बॉन्ग बजाने लगे लेकिन जे उसो ने इसे गिरा दिया। रिडल ने यहां से एक टैग टीम मैच लड़ने का सुझाव दिया।

- न्यू डे और मैट रिडल vs ब्लडलाइन

यह मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा और सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर शानदार रेसलिंग स्किल्स द्वारा फैंस का दिल जीता। इस मैच में सोलो को अपने भाइयों के साथ देखना बढ़िया रहा। इस मैच के अंत में मैट रिडल ने जिमी उसो पर RKO लगा दिया लेकिन वो लीगल स्टार नहीं थे। सोलो ने आकर मैट पर अटैक किया और अपना स्पिनिंग सोलो फिनिशर लगाकर मैच में जीत दर्ज की।

नतीजा: द उसोज़ और सोलो सिकोआ को जीत मिली

- बैरन कॉर्बिन vs सेड्रिक एलेक्जेंडर

JBL ने प्रोमो कट करके फैंस की बेइज्जती की और फिर कॉर्बिन को बुलाया। बाद में सेड्रिक आए और मैच शुरू हुआ। बैरन कॉर्बिन और सेड्रिक एलेक्जेंडर ने अपने प्रदर्शन द्वारा काफी प्रभावित किया। सेड्रिक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला और उनके मूव्स देखकर कमेंट्री टेबल पर बैठे JBL भी चौंक गए। हालांकि, कॉर्बिन ने अंत में एंड ऑफ डेज लगाया और पिन करके एक बड़ी जीत अपने नाम दर्ज की।

नतीजा: बैरन कॉर्बिन को जीत मिली

- सैथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज

सैथ रॉलिंस ने ओपन चैलेंज रखा और इसका जवाब जजमेंट डे ने दिया। रॉलिंस को जजमेंट डे ने चारों ओर से घेरा और फिर फिन बैलर ने रिंग में एंट्री की। लगा कि दोनों के बीच मैच होगा लेकिन OC भी वहां आए। जजमेंट डे और OC के बीच कंफ्रंटेशन देखने को मिला। सैथ रॉलिंस यह देखकर धीरे से निकल गए। एजे स्टाइल्स ने बताया कि रिया रिप्ली ने हमेशा ही जजमेंट डे की मदद की है और रिप्ली को संभालने के लिए वो अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। रिंगसाइड पर रिप्ली मौजूद थीं और यहां मिया यिम ने आकर उनपर अटैक किया। OC और मिया यिम का जजमेंट डे के साथ ब्रॉल देखने को मिला और यहां बेबीफेस स्टार्स का पलड़ा भारी रहा। यिम की वापसी शॉकिंग रही।

बैकस्टेज सैथ रॉलिंस से उनके ओपन चैलेंज के बारे में पूछा गया। सैथ ने बताया कि अभी यह नहीं हो पाया लेकिन वो इस चैलेंज को फिर से रखेंगे।

- ओटिस vs इलायस

यह मैच अच्छा रहा और यहां पर ओटिस ने डॉमिनेट किया। इलायस ने उन्हें टक्कर दी लेकिन ओटिस के वजन और ताकत से खुद को बचाना मुश्किल रहा। इस मैच के अंत में ओटिस ने इलायस को धराशाई किया और फिर वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम लगाया। उन्होंने इस सुपरस्टार को पिन करके जीत दर्ज की।

नतीजा: ओटिस ने मैच जीता

बैकस्टेज जजमेंट डे, OC द्वारा हमले और मिया यिम के रिटर्न को लेकर थोड़े चिंतित नज़र आए। बाद में उन्होंने OC की बुरी हालत करने का दावा किया। इसी बीच रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर का छोटा-सा कंफ्रंटेशन देखने को मिला।

- बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और ओस्का का सैगमेंट

एक वीडियो दिखाया गया जहां पार्किंग लोट में डैमेज कंट्रोल की बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और ओस्का के साथ बहस हुई। बियांका ब्लेयर ने प्रोमो कट किया और डैमेज कंट्रोल को बुलाया। डैमेज कंट्रोल ने एंट्री की और उन्होंने आकर बताया कि वो फिर चैंपियंस बन गई हैं। ओस्का और इयो स्काई के बीच बहस हुई। गुस्से में आकर ओस्का ने इयो पर हमला किया और ब्रॉल हुआ। इस ब्रॉल में बेबीफेस स्टार्स का पलड़ा भारी रहा। बियांका ने WarGames में दुश्मनी को खत्म करने के बारे में बात की। निकी क्रॉस ने पीछे से आकर उनपर हमला किया और फिर डैमेज कंट्रोल ने उनका साथ दिया। क्रॉस ने बियांका और एलेक्सा को मुख्य रूप से निशाना बनाया। बेली ने WarGames के चैलेंज को स्वीकारा।

- शेल्टन बेंजामिन vs ऑस्टिन थ्योरी

बैकस्टेज बहस के कारण थ्योरी और बेंजामिन आमने-सामने आए। बेंजामिन ने शुरुआत में अपनी स्किल्स दिखाई लेकिन थ्योरी ने बाद में टॉप हील की तरह डॉमिनेट किया। अंत में थ्योरी ने शेल्टन की आंखों पर हमला किया और रेफरी ने यह चीज़ नहीं देखी। उनके लिए जीत दर्ज करना आसान हो गया और उन्होंने ATL लगाकर मैच जीता।

नतीजा: ऑस्टिन थ्योरी की जीत हुई

द मिज़ रिंग की ओर एंट्री करते हुए नज़र आए।

- द मिज़ का सैगमेंट

द मिज़ ने आकर प्रोमो कट किया और बताया कि जॉनी गार्गानो झूठ बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने गार्गानो पर केस करने के बारे में बात की और एक हॉलीवुड डायरेक्टर को केस हैंडल करने के बारे में जानकारी दी। जॉनी गार्गानो ने एंट्री की। उन्होंने बताया कि वो डायरेक्टर असल में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थीं और वो जॉनी के साथ जुड़ी हुई थीं। साथ ही उस इन्वेस्टिगेटर के पास कैमरा था और गार्गानो ने बड़ी स्क्रीन पर पूरी वीडियो दिखाई। इस दौरान पता चला कि पिछले हफ्ते गार्गानो ने जो भी बताया, वो बिल्कुल सही था। गार्गानो ने रिंग में एंट्री की और मैच शुरू हुआ।

- द मिज़ vs जॉनी गार्गानो

यह मुकाबला बढ़िया रहा। इस मैच में मिज़ ने कई तगड़े मूव्स का इस्तेमाल किया और गार्गानो ने इस दिग्गज को कड़ी टक्कर दी। अंत में मिज़ को किसी ने रिंग के नीचे खींचा। मिज़ इससे बाहर आए और रिंग के नीचे रेफरी को चेक करने के कहा। इसी बीच उन्होंने हथियार से गार्गानो पर अटैक किया। रिंग में आकर उन्होंने पूर्व NXT चैंपियन को पिन करके मैच जीता। मैच के बाद डेक्सटर लूमिस ने आकर पीछे से मिज़ पर स्टील चेयर से हमला किया और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर भाग गए।

नतीजा: द मिज़ की जीत हुई

बैकस्टेज डैमेज कंट्रोल ने मिलकर निकी क्रॉस को समझाने की कोशिश की और एक तरह से उनके फैक्शन का साथ देने के लिए कहा।

- डैना ब्रुक vs निकी क्रॉस (24/7 चैंपियनशिप मैच)

यह मैच ज्यादा लंबा नहीं रहा और निकी क्रॉस ने पूरे मैच में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्रुक को वापसी नहीं करने दी और निकी ने अंत में बड़ी जीत दर्ज करके चैंपियनशिप पर कब्जा किया।

नतीजा: निकी क्रॉस नई चैंपियन बनीं

बैकस्टेज निकी ने अपने कंधे पर रखी हुई चैंपियनशिप को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया।

बैकस्टेज OC ने मिया यिम की तारीफ की। यिम ने बताया कि वो इससे ज्यादा बहुत कुछ कर सकती हैं। ल्यूक गैलोज़ ने इस सुपरस्टार का OC में स्वागत किया।

- सैथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज

सैथ रॉलिंस ने प्रोमो कट किया और ओपन चैलेंज को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें WWE में रहते हुए 10 साल हो गए हैं। सैथ ने फैंस को धन्यवाद कहा और फिर मुस्तफा अली बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए। अली ने सैथ को चैलेंज करने के बारे में बात की और बॉबी लैश्ले ने आकर उनपर हमला किया। लैश्ले ने बताया कि वो सैथ से टाइटल वापस लेना चाहते हैं। अली ने बॉबी को टक्कर देने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने इस सुपरस्टार पर फिर अटैक किया।

बॉबी लैश्ले ने सैथ रॉलिंस पर मैच शुरू होने से पहले हमला किया। उन्होंने सैथ को बैरिकेड पर पटका और लगातार उनकी बुरी हालत की। सैथ ने बीच में वापसी की और लैश्ले पर सुपरकिक लगाई। साथ ही उन्हें स्टील स्टेप्स पर धक्का दिया लेकिन लैश्ले ने फिर दबदबा बनाया। उन्होंने अपना जानलेवा हमला जारी रखा और फिर अनाउंसर्स टेबल पर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को पटक दिया। एडम पीयर्स और ऑफिशियल्स ने उन्हें बैकस्टेज जाने के लिए कहा। इसी बीच ऑस्टिन थ्योरी ने एंट्री की। उन्होंने अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया।

- सैथ रॉलिंस vs ऑस्टिन थ्योरी (यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच)

ऑस्टिन थ्योरी ने इस मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश की और लगातार उनपर तगड़े मूव्स लगाए। सैथ रॉलिंस ने अपने अनुभव का उपयोग करके थ्योरी को कड़ी टक्कर दी। अंत में थ्योरी ने अपना फिनिशर ATL लगा दिया था। रेफरी पिन करने लगे लेकिन बॉबी लैश्ले ने आकर उन्हें रिंग के बाहर खींचा। लैश्ले ने थ्योरी पर बुरी तरह हमला किया और उन्हें हर्ट लॉक में फंसाकर सभी को धराशाई किया। 10 काउंट से पहले थ्योरी ने रिंग में एंट्री की और सैथ ने उनपर स्टॉम्प लगाया। साथ ही पिन करके जीत दर्ज की।

नतीजा: सैथ रॉलिंस ने टाइटल रिटेन किया

इस तरह से Raw के एपिसोड का अंत हुआ।

