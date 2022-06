WWE के पूर्व चैंपियन ने आखिरकार Money in the Bank लैडर मैच में बनाई जगह, 3 Superstars को एलिमिनेट करके पक्का किया अपना स्थान 

WWE सुपरस्टार बैकी लिंच (Becky Lynch) पिछले हफ्ते रॉ (Raw) में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) क्वालीफाइंग मैच में असुका (Asuka) से हार गई थीं। इस वजह से बैकी लिंच के इस साल Money in the Bank इवेंट को मिस करने का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि, इस हफ्ते Raw में बैकी लिंच को विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने का एक आखिरी मौका मिला और बैकी इस मौके का फायदा उठाकर आखिरकार विमेंस लैडर मैच में जगह बना चुकी हैं।

बैकी लिंच इस साल विमेंस MITB लैडर मैच में जगह बनाने वाली आखिरी सुपरस्टार हैं। बता दें, इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट में विमेंस MITB लैडर में आखिरी स्पॉट पर जगह बनाने के लिए 6 सुपरस्टार्स के बीच एलिमिनेशन मैच देखने को मिला। इस मैच में बैकी लिंच के अलावा डूड्रॉप, निकी A.S.H, जाया ली, शायना बैजलर और टमीना ने हिस्सा लिया था। बैकी लिंच ने तीन सुपरस्टार्स जाया ली, निकी A.S.H और डूड्रॉप को एलिमिनेट करके यह मैच जीतते हुए विमेंस लैडर मैच में जगह बनाई थी।

WWE सुपरस्टार बैकी लिंच इस साल अपने करियर में पहली बार विमेंस Money in the Bank विजेता बन पाएंगी?

बैकी लिंच अपने करियर में अभी तक विमेंस Money in the Bank विजेता नहीं बन पाई हैं। इस साल बैकी के पास अपने करियर में पहली बार विमेंस MITB लैडर मैच जीतने का शानदार मौका होगा। हालांकि, इस मैच में कई बड़ी विमेंस सुपरस्टार्स हिस्सा लेने जा रही हैं, यही कारण है कि बैकी के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं होने वाला है।

यह बात तो पक्की है कि यह काफी जबरदस्त मैच होने वाला है और यह मैच जीतने वाले सुपरस्टार के पास Raw या SmackDown विमेंस चैंपियन बनने का शानदार मौका होगा। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि WWE इस साल किस विमेंस सुपरस्टार को Money in the Bank मैच में जीत के लिए बुक करने का फैसला करती है।

