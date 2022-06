WWE Raw में हुए जबरदस्त बवाल के बाद भी कंपनी को हुआ बहुत बड़ा नुकसान, व्यूअरशिप के मामले में दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

WWE Raw के इस हफ्ते के एपिसोड की रेटिंग सामने आ चुकी है। बता दें, इस हफ्ते हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) से पहले रेड ब्रांड का आखिरी एपिसोड देखने को मिला। हालांकि, इस चीज़ का इस हफ्ते रॉ (Raw) को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि इस शो के व्यूअरशिप में भारी गिरावट दर्ज की गई है। Wrestlenomics के अनुसार, इस हफ्ते Raw के एपिसोड को केवल 1,497,000 दर्शकों ने देखा था। बता दें, जुलाई 2021 के बाद इस हफ्ते Raw की सबसे कम व्यूअरशिप दर्ज की गई।

देखा जाए तो मेमोरियल डे पर शो कराना और एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट से टक्कर होना इस हफ्ते Raw के व्यूअरशिप में गिरावट होने की बड़ी वजह बनी। हालांकि, इस हफ्ते Raw के 18-49 डेमो रेटिंग में 3 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला और बता दें, पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते Raw की डेमो रेटिंग 3 प्रतिशत ज्यादा यानि 0.42 रही।

WWE Raw में इस हफ्ते क्या खास देखने को मिला?

WWE Raw में इस हफ्ते टैग टीम चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच में द उसोज का रिडल & शिंस्के नाकामुरा की टीम से सामना हुआ और इस मैच में द उसोज की DQ के जरिए हार हुई। इसके अलावा इस शो के दौरान Hell in a Cell के लिए दो बड़े मैचों यूएस चैंपियन थ्योरी vs अली और जजमेंट डे vs एजे स्टाइल्स, फिन बैलर & लिव मॉर्गन का ऐलान किया गया।

वहीं, भारतीय सुपरस्टार वीर महान इस शो के दौरान एक्शन में दिखाई नहीं दिए थे। अगर इस हफ्ते Raw के मेन इवेंट के बारे में बात की जाए तो इस शो के मेन इवेंट में Hell in a Cell में होने जा रहे बॉबी लैश्ले vs ओमोस & MVP मैच का कॉन्ट्रैक्ट सैगमेंट देखने को मिला था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बॉबी लैश्ले और ओमोस & MVP के बीच जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिला था।

