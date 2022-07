5 WWE Superstars जिन्हें Roman Reigns ने SummerSlam में हराया है और एक जिनके खिलाफ उन्हें हार मिली है

Roman Reigns: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट समरस्लैम (SummerSlam 2022) जोकि इसी महीने के अंत में 30 जुलाई को लाइव आने वाला है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के बीच महा-मुकाबला होने वाला है और दोनों सुपरस्टार्स के बीच होने वाले अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप लास्ट मैन स्टैंडिंग मुकाबले को 'वन लास्ट मैच' के रूप में एडवर्टाइज किया जा रहा है।

इस इवेंट में रोमन रेंस के उनके ऊपर ही सभी की नजर रहने वाली है। आपको बता दें कि WrestleMania Backlash के बाद यह पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है, जिसमें रोमन रेंस परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले उन्होंने अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत Hell in a Cell 2022 और Money in the Bank 2022 को वो मिस कर चुके हैं।

SummerSlam जरूर WWE के टॉप 2 इवेंट्स में से एक हैं और रोमन रेंस का रिकॉर्ड भी इसमें जबरदस्त रहा है। हालांकि यह बात आपको जरूर हैरान कर सकती है अपने डेब्यू के बाद से ऐसे कई मौके आए हैं जब रेंस ने इस इवेंट को मिस किया। साल 2013, 2016, 2019 और 2020 में रोमन रेंस ने इस इवेंट में कोई भी मैच नहीं लड़ा। जरूर SummerSlam 2020 में ही उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन को शिकस्त दी थी।

WWE SummerSlam में कैसा रहा है रोमन रेंस का प्रदर्शन?

1- SummerSlam 2014: रोमन रेंस ने नॉन-टाइटल सिंगल्स मुकाबले में रैंडी ऑर्टन को शिकस्त दी थी।

2- SummerSlam 2015: रोमन रेंस और डीन एंब्रोज ने टैग टीम मुकाबले में वायट फैमिली के ब्रे वायट और ल्यूक हार्पर को हराया था।

3- SummerSlam 2017: ब्रॉक लैसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन और समोआ जो के खिलाफ फैटल 4वे मैच में डिफेंड किया था। इस मैच में रोमन रेंस को पिन करते हुए लैसनर ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी।

4- SummerSlam 2018: रोमन रेंस ने ब्रॉक लैसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था और अंत में उन्हें हराते हुए अपने करियर में पहली बार WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता।

5- SummerSlam 2021: रोमन रेंस ने जॉन सीना के खिलाफ अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया था और अंत में 16 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

रोमन रेंस ने अभी तक WWE SummerSlam में 5 सुपरस्टार्स को हराया है और उन्हें सिर्फ ब्रॉक लैसनर के रूप में एकमात्र सुपरस्टार के खिलाप हार का सामना करना पड़ा। इस साल वो एक बार फिर लैसनर को हराना चाहेंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far