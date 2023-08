WWE में Roman Reigns vs Jey Uso के बीच हुए सभी मैचों की लिस्ट: जानिए दोनों भाइयों में किसका पलड़ा रहा है भारी?

Roman Reigns vs Jey Uso: WWE में कुछ दिनों बाद दो भाइयों के बीच बहुत ही बड़ा और खतरनाक मुकाबला होने वाला है। रोमन रेंस (Roman Reigns) अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ट्राइबल कॉम्बैट मैच में जे उसो (Jey Uso) के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। इस मैच में सिर्फ रेंस की ही चैंपियनशिप ही नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ की गद्दी भी लाइन पर होने वाली है।

हालांकि यह पहला मौका नहीं होगा जब WWE रिंग में Roman Reigns और Jey Uso का मुकाबला होने वाला है। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों स्टार्स एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। आपको याद दिला दें कि जे उसो ही वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने 2013 में रोमन रेंस को WWE में पहली बार पिन किया था और उन्होंने ही Money in the Bank 2023 में ट्राइबल चीफ को साढ़े तीन साल बाद पिन करके उनकी स्ट्रीक तोड़ी थी।

यह दोनों ही टैग टीम मैच थे। इस बीच रेंस और जे उसो कई बार मल्टी मैन मैच का हिस्सा रहे हैं। हालांकि SummerSlam में दोनों स्टार्स के बीच सिंगल्स मुकाबला होने वाला है और फैंस सोच रहे होंगे कि आखिर Roman Reigns vs Jey Uso के बीच कितने मैच हुए हैं और इसमें दोनों भाइयों में किसका पलड़ा भारी रहा है। इस आर्टिकल में हम दोनों स्टार्स के बीच सिंगल्स मैच के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाले हैं।

#) WWE Clash of Champions 2020 में हुआ था Roman Reigns vs Jey Uso मैच

रोमन रेंस ने WWE Payback 2020 में यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद WWE Clash of Champions में जे उसो के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें एक समय जे उसो भी जीतने के करीब आए थे। हालांकि रेंस ने अपना अनुभव दिखाया और अपने भाई को खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहा।

जे उसो झुकने को तैयार नहीं थे और रेंस ने उनके ऊपर अटैक जारी रखा। जे उसो बेसुध हो गए थे और अंत में उनके भाई जिमी उसो बाहर आए। जिमी ने जे की तऱफ से रिंग में सफेद टॉवेल डाल दिया और इसी वजह से जीत रेंस की हो गई। Roman Reigns अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करने में कामयाब हुए।

#) WWE Hell in a Cell 2020 में Roman Reigns और Jey Uso के बीच हुआ था खतरनाक मुकाबला

WWE Clash of Champions के बाद WWE Hell in a Cell 2020 में भी Roman Reigns और Jey Uso के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ। दोनों सुपरस्टार्स के बीच Hell in a Cell आई क्विट मुकाबला हुआ था। एक बार फिर रेंस और जे ने फैंस को यादगार मैच दिया, लेकिन ट्राइबल चीफ ने सभी हदों को पार कर दिया। उन्होंने अपने भाई पर बुरी तरह अटैक करते हुए उन्हें बेसुध कर दिया। इस बीच रेफरी, ऑफिशियल्स और एडम पीयर्स भी बाहर आए, लेकिन रेंस रुकने को तैयार नहीं थे।

अंत में जिमी उसो रिंग में आए और उन्होंने Roman Reigns को रोकने का प्रयास किया। एक समय रेंस को रोते हुए देखा गया था, लेकिन उन्होंने फिर से खतरनाक रूप दिखाया और जिमी उसो के ऊपर ही Guilliotine Choke लगा दिया। जिमी उसो पर हुए अटैक के बाद जे के पास आई क्विट कहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। रोमन एक बार फिर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने में कामयाब हुए।

अब 5 अगस्त (भारत में 6 अगस्त) को देखना होगा कि आखिर Roman Reigns और Jey Uso में से किस भाई की जीत होती है।

नोट: इसमें हमने Roman Reigns vs Jey Uso के बीच हुए सिंगल्स मैचों को ही शामिल किया है)