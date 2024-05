WWE के King and Queen of the Ring इवेंट में फैंस को मिल सकता है बहुत बड़ा सरप्राइज, नया फैक्शन डेब्यू करके मचाएगा तहलका?

King and Queen of the Ring: WWE में काफी समय से अलग-अलग तरह के QR कोड्स और हिंट्स देखने को मिल रहे हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अंकल हाउडी (Uncle Howdy) के फैक्शन का जल्द ही डेब्यू हो सकता है। अब एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ब्रे वायट के साथी अंकल हाउडी नए ग्रुप को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग (King and Queen of the Ring) में ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होगा।

Wrestling Observer Newsletter के डेव मैल्टज़र ने अपनी रिपोर्ट द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि King and Queen of the Ring इवेंट में नए फैक्शन का डेब्यू देखने को मिल सकता है। वो आकर तहलका मचा सकते हैं। उनके अनुसार वायट फैमिली के नए वर्जन को इस शो द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा,

"जो कोड्स अभी तक रिलीज किए गए हैं, इससे संकेत मिलते हैं कि इस शो (King and Queen of the Ring) में नई वायट फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।"

Expand Tweet

आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में ब्रे वायट का अचानक 36 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके भाई बो डैलस असल में अंकल हाउडी गिमिक को निभाते हुए नज़र आते थे। वो ब्रे वायट द्वारा बनाए गए फैक्शन के प्लान और गिमिक को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना होगा कि इस फैक्शन का डेब्यू कब होता है।

WWE King and Queen of the Ring इवेंट के लिए किन-किन मैचों का हुआ ऐलान?

King and Queen of the Ring प्रीमियम लाइव इवेंट में नए फैक्शन का डेब्यू होगा या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन WWE ने इस शो के लिए कुछ बड़े मैचों का ऐलान कर दिया है। यहां King of the Ring और Queen of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल देखने को मिलेंगे। इनके विजेता को ताज मिलेगा।

बैकी लिंच अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को लिव मॉर्गन के खिलाफ दांव पर लगाने वाली हैं। सैमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करते हुए नज़र आएंगे। इस शो में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच देखने को मिलने वाला है।

Expand Tweet