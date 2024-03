WWE के 2024 के Hall of Fame इंडक्शन को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट में फैंस के लिए आई खुशखबरी

Hall of Fame: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 40) के लिए हर कोई उत्साहित नज़र आ रहा है। हर साल WrestleMania के पहले हॉल ऑफ फेम (Hall of Fame) सेरेमनी का आयोजन होता है। इस बार WWE ने इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया है और इसमें शामिल होने वाले नाम भी सामने नहीं आए हैं। यह काफी ज्यादा चौंकाने वाली चीज़ है। अब Hall of Fame को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

SEScoops के राइटर आरोन वर्बल ने सोशल मीडिया द्वारा 2024 के Hall of Fame इंडक्शन को लेकर अपडेट दिया। आपको बता दें कि WrestleMania अब लगभग एक महीना दूर है और अभी तक कंपनी द्वारा Hall of Fame में शामिल होने वाले दिग्गजों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यह चीज़ काफी ज्यादा अजीब है।

आरोन ने बताया कि WWE द्वारा जल्द ही इंडक्ट होने वाले नामों का ऐलान देखने को मिल जाएगा। यह सही मायने में फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। हर साल WrestleMania सीजन के दौरान Hall of Fame इंडक्शन देखने को मिलता है और यहां WWE द्वारा खास तौर पर सेरेमनी बुक की जाती है। दिग्गजों का यहां उनके WWE और रेसलिंग जगत में योगदान के लिए सम्मान होता है।

2023 के Hall of Fame इंडक्शन को रे मिस्टीरियो द्वारा हेडलाइन किया गया था। इसके अलावा द ग्रेट मूटा और स्टेसी कीब्लर को भी यह बड़ा सम्मान मिला था। WWE द्वारा एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी एंडी कॉफमैन और दिग्गज रेफरी टीम वाइट को भी इसमें शामिल किया गया था। देखना होगा कि इस बार कंपनी द्वारा किन-किन फेमस रेसलर्स को इस लिस्ट में जगह दी जाती है।

Hall of Fame इंडक्शन के अलावा WWE को WrestleMania 40 के लिए काफी मैचों का भी ऐलान करना है

WWE के लिए मार्च का महीना काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। WWE को Hall of Fame इंडक्शन के ऐलान के साथ ही WrestleMania में होने वाले मैचों की भी घोषणा करनी है। आपको बता दें कि अभी तक कंपनी ने सिर्फ 4 मैच ऑफिशियल किए हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में कई अन्य मैच भी WWE द्वारा बुक किए जा सकते हैं। देखा जाए तो मार्च का महीना ढेरों अनाउंसमेंट्स से भरा रहने वाला है।