WWE ने बड़े इवेंट के लिए बनाया शानदार प्लान, ऐतिहासिक टूर्नामेंट की होगी जबरदस्त वापसी?

Money in the Bank: WWE ने हाल ही में मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर ऐतिहासिक ऐलान किया था। अगले साल इस इवेंट का आयोजन 1 जुलाई को लंदन में होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अपने आइकोनिक किंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच इस इवेंट में रख सकती है।

पिछले साल कंपनी के नए क्रिएटिव हेड बनने के बाद से ट्रिपल एच ने कई बड़े बदलाव किए हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि द गेम जल्द से जल्द इस बड़े टूर्नामेंट को फिर से WWE प्रोग्रामिंग में वापस लाना चाहते हैं। बता दें कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट ने कई स्टार्स के करियर को बढ़ाने में मदद की है।

Xero News ने हाल ही में ट्वीट कर बताया कि किंग और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल लंदन में होने वाले Money in the Bank में हो सकता है। उन्होंने कहा,

"आज ही हमें एक सोर्स से जानकारी मिली है कि नए किंग और क्वीन ऑफ द रिंग को Money in the Bankमें क्राउन किया जा सकता है।"

King of the Ring कंपनी के इतिहास के सबसे पुराने टूर्नामेंट में से एक है, जिसने कई सुपरस्टार्स के इन-रिंग करियर को टॉप तक पहुँचाने में काफी मदद की है। इस दिग्गज टूर्नामेंट को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ऐज, शेमस जैसे कुछ ही चुनिंदा स्टार्स ने जीता है। आखिरी बार इस टूर्नामेंट को साल 2021 में जेवियर वुड्स ने जीता था।

Money in the Bank के लंदन में आयोजन पर पूर्व WWE चैंपियन ने दी अपनी प्रतिक्रिया

पूर्व WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने सोशल मीडिया में Money in the Bank PLE के लंदन में आयोजन के ऐलान पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा,

"यूके के फैंस एक और बड़े शो की मांग कर रहे थे। वो इसके हकदार भी हैं। अब यूके के फैंस को बड़ा WWE इवेंट मिल चुका है, Money in the Bank!"

अब देखना होगा कि कौन नए किंग और क्वीन ऑफ द रिंग बनने में कामयाब होते हैं।

