WWE Money in the Bank में पूर्व चैंपियन की हो सकती है धमाकेदार वापसी, रिपोर्ट में आया अहम अपडेट

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) के आयोजन में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। कंपनी 1 जुलाई को लंदन में होने वाले अपने इस प्रीमियम लाइव इवेंट को सफल बनाने के लिए भरपूर जोर लगा रही है। कई बड़े स्टार्स को भी शो में बुक किया गया है। हालांकि, शो का मुख्य आकर्षण MITB लैडर मैच ही होंगे। कुछ अटकलों की मानें, तो पूर्व WWE चैंपियन ब्रे वायट (Bray Wyatt) शो में वापसी कर सकते हैं।

Let Us Talk To YEAH पॉडकास्ट के जरिए Xero News की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ब्रे वायट की वापसी के संकेत बैकस्टेज देने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ब्रे वायट जब पूरी तरह से प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाएंगे, तब उनके Raw ब्रांड में रहने की चर्चा है। कंपनी ने वायट की Money in the Bank में वापसी के प्लान बना लिए हैं और उनके SummerSlam 2023 में इन-रिंग एक्शन में दिखने की संभावना है।

पिछले साल Extreme Rules 2022 PLE में ब्रे वायट ने WWE में वापसी की थी। इसके बाद से उन्होंने केवल एक ही मैच एलए नाइट के खिलाफ लड़ा है। बॉबी लैश्ले के खिलाफ उनकी दुश्मनी अधूरी रह गई थी। शुरूआत से ब्रे वायट के साथ Uncle Howdy नाम का कैरेक्टर दिखा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रे के पुराने कैरेक्टर द फीन्ड के हाल-फिलहाल में दिखने की संभावना बहुत कम है।

WWE SummerSlam 2023 में हो सकता है Bobby Lashley vs Bray Wyatt मैच

Royal Rumble 2023 PLE में ब्रे वायट ने वापसी के बाद अपना एक मात्र मैच लड़ा था। इसके कुछ समय बाद पूर्व WWE चैंपियंस ब्रे वायट और बॉबी लैश्ले की दुश्मनी की शुरूआत हुई थी। दोनों ही स्टार्स के WrestleMania 39 में भिड़ने की पूरी संभवनाएं जताई जा रही थी लेकिन वायट की अज्ञात चोट के चलते कंपनी को इस स्टोरीलाइन को रद्द करना पड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी फिर से इस स्टोरीलाइन को शुरू करने का प्लान बना रही है। WWE SummerSlam 2023 में ब्रे वायट और बॉबी लैश्ले के बीच मैच हो सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes