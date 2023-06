Money in the Bank लैडर मैच के संभावित विजेता का नाम आया सामने, WWE Superstar को मिलेगा बड़ा मौका?

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) में निश्चित ही किन्हीं दो सुपरस्टार्स का करियर बदलने वाला है। MITB ब्रीफकेस जीतने वाले स्टार्स के पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का सुनहरा मौका होगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में विमेंस लैडर मैच के संभावित विजेता के बारे में अहम अपडेट दिया गया है।

इस साल 1 जुलाई को लंदन में होने वाले Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में विमेंस लैडर मैच में हिस्सा लेने वाले स्टार्स का नाम सामने आ चुका है, जिसमें बैकी लिंच, ट्रिश स्ट्रेटस, बेली, इयो स्काई, ज़ेलिना वेगा और ज़ोई स्टार्क शामिल हैं। ज़ोई हाल ही में NXT से मेन रोस्टर में आई हैं। ज़ेलिना पिछले कुछ समय से मेन रोस्टर का हिस्सा हैं। बेली और बैकी लिंच लंबे समय से विमेंस रोस्टर के टॉप पर हैं, वहीं ट्रिश पूर्व विमेंस चैंपियन और हॉल ऑफ फेमर हैं।

इयो स्काई पिछले साल ही मेन रोस्टर का हिस्सा बनी थीं। वो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टॉप ऑफिशियल्स को प्रभावित करने में कामयाब रही हैं। Fightful Select की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के बैटिंग ऑड्स सामने आ गए हैं। पूर्व NXT विमेंस चैंपियन इयो के MITB ब्रीफकेस जीतने की संभावना प्रबल बताई जा रही है।

विमेंस Money in the Bank लैडर मैच को जीतने के क्रम में बैकी लिंच दूसरे और बेली को तीसरे नंबर पर जगह मिली है। इसके बाद जोई स्टार्क हैं। ज़ेलिना और ट्रिश के मिस Money in the Bank बनने की संभावना बहुत कम है। पहले आई कुछ रिपोर्ट्स की मानें, तो डैमेज कंट्रोल ग्रुप जल्द ही टूट सकता है। बेली और स्काई के बीच मतभेद दिखने शुरू हो गए हैं। Money in the Bank में किसी दिलचस्प मोड़ पर यह ग्रुप खत्म हो सकता है।

मेंस WWE Money in the Bank लैडर मैच के जीतने के प्रबल दावेदार हैं LA Knight

हालिया Raw के एपिसोड में लोगन पॉल को MITB लैडर मैच में जोड़ा गया है। उनकी स्टार पावर को देखते हुए कंपनी लोगन को मिस्टर Money in the Bank बना सकती है। हालांकि, रिपोर्ट्स में अभी भी SmackDown सुपरस्टार एलए नाइट को MITB ब्रीफकेस जीतने की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है।

