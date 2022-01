WWE Royal Rumble 2022 Results और वीडियो हाइलाइट्स: 29 जनवरी, 2022 

WWE Royal Rumble को लेकर फैंस में काफी ज्यादा उत्साह था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी से इससे बेहतर इवेंट की उम्मीद थी और काफी हद तक शो के कारण निराशा ही हाथ लगी है। रॉयल रंबल (Royal Rumble 2022) साल के 4 सबसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में से एक है और इसके साथ रोड टू रेसलमेनिया (WrestleMania) की शुरुआत होती है।

जिस तरह का मैचकार्ड WWE ने Royal Rumble के लिए बुक किया उसे देखने के बाद हर कोई एक यादगार इवेंट की उम्मीद कर रहा था। रोमन रेंस vs सैथ रॉलिंस, ब्रॉक लैसनर vs बॉबी लैश्ले, मेंस और विमेंस Royal Rumble मैच, बैकी लिंच vs ड्रूड्रॉप और ऐज-बेथ फीनिक्स vs मिज-मरीस मैच इस साल Royal Rumble 2022 में हुआ।

WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का क्लीन फिनिश नहीं हुआ। इसके अलावा मेंस Royal Rumble मैच ने काफी ज्यादा निराश किया। भले ही ब्रॉक लैसनर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन उस मैच को याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। रोंडा राउजी ने वापसी करते हुए फैंस को झूमने पर मजबूर किया और उन्होंने अपने करियर में पहली बार Royal Rumble मैच को जीता भी।

बैकी लिंच vs डूड्रॉप और ऐज-बेथ फीनिक्स vs मिज-मरीस मैच ने काफी प्रभावित किया। विमेंस Royal Rumble मैच भी काफी ज्यादा यादगार था और अगर इस मैच के जरिए शो का अंत होता तो और भी ज्यादा मजा आता।

आइए नजर डालते हैं WWE Royal Rumble 2022 के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स पर:

#) Royal Rumble 2022 में सैथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को DQ के जरिए हराते हुए उनकी प्रीमियम लाइव इवेंट में जबरदस्त स्ट्रीक को तोड़ा। साथ ही में मैच के बाद रोमन रेंस ने स्टील चेयर से सैथ रॉलिंस का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। रोमन रेंस का बहुत ही खतरनाक रूप इस इवेंट में देखने को मिला।

Edited by मयंक मेहता