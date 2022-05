WWE Rumor Roundup: Brock Lesnar को लेकर बड़ा अपडेट, टॉप Superstar ने छोड़ी कंपनी

WWE Rumor Roundup के इस हफ्ते के एडीशन में आपका स्वागत है। हाल ही में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar), विंस मैकमैहन (Vince McMahon) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है और इसके अलावा एक टॉप सुपरस्टार के कंपनी छोड़ने की भी खबर है। आइए ज्यादा देर ना करते हुए पिछले कुछ समय में सामने आईं WWE से जुड़ी अफवाहों पर नजर डालते हैं।

#) WWE सुपरस्टार ब्रॉक लैसनर को WrestleMania Backlash के लिए एडवर्टाइज करने का कारण

ब्रॉक लैसनर WrestleMania 38 में रोमन रेंस के खिलाफ मिली हार के बाद से ही टेलीविजन पर नजर नहीं आए हैं और उन्हें WrestleMania Backlash के लिए एडवर्टाइज करने का कारण सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो WWE के पास इस इवेंट के लिए कभी भी लैसनर के लिए कोई प्लान नहीं था।

ऐसा WrestleMania 38 में हुए ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस मैच के नतीजे का समय से पहले पता लगने से बचाने के लिए किया गया था। डेव मैल्टजर ने बताया कि लैसनर की जुलाई के महीने में Money in the Bank इवेंट के जरिए वापसी हो सकती है और अगर उनके लिए सही प्रतिद्वंदी नहीं मिलता है तो वो रोमन के साथ फिउड जारी रख सकते हैं।

#) कैंडिस लीरे अब WWE का हिस्सा नहीं हैं

Fightful Select ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैंडिस लीरे का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है और अब वो फ्री एजेंट बन चुकी हैं। खुद कैंडिस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अब उनके कंपनी छोड़ने की बात कंफर्म हो चुकी है। इससे पहले कैंडिस के पति जॉनी गार्गानो ने भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनी छोड़ दी थी।

#) विंस मैकमैहन ने तोड़ा नियम

WWE WrestleMania Backlash के लिए टाइटल यूनिफिकेशन मैच बुक किया गया था लेकिन बाद में इस मैच में ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस को शामिल करते हुए इसे सिक्स-मैन टैग टीम मैच बना दिया गया। ऐसा लग रहा है कि कंपनी का कभी भी इस इवेंट में टाइटल यूनिफिकेशन मैच कराने का प्लान नहीं था।

बता दें, विंस मैकमैहन उन मैचों को एडवर्टाइज करने के पक्ष में नहीं होते हैं जिसे वो टेलीविजन पर दिखा नहीं सके। हालांकि, इस बार विंस ने टाइटल यूनिफिकेशन मैच का झूठा ऐलान करके खुद के नियम को तोड़ा है।

