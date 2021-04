WWE Rumor Roundup: WrestleMania 37 में फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, केविन ओवेंस से बैकस्टेज खुश नहीं हैं लोग

WWE Rumor Roundup के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है और आपको बता दें, इस वक्त रेसलमेनिया 37 (WrestleMania 37) को लेकर काफी हाइप बना हुआ है। WrestleMania 37 इस बार भी दो दिनों का शो होने जा रहा है और इस पीपीवी में होने जा रहे कुछ बड़े मैच जैसे कि रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ऐज (Edge) vs डेनियल ब्रायन (Daniel Bryan), बॉबी लैश्ले vs ड्रू मैकइंटायर का आयोजन होने जा रहा है।

ये भी पढ़ें: 5 खतरनाक पल जो WWE WrestleMania के इतिहास में देखने को मिल चुके हैं

एक WrestleMania मैच की वजह से ही पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया था। वहीं, इस साल शोज ऑफ शोज में बड़े सरप्राइज की बात सामने आ रही है और केविन ओवेंस का व्यवहार बैकस्टेज बड़ी समस्या बन गया था। आइए पिछले कुछ समय में WWE से जुड़े सामने आए खबरों और अफवाहों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE आइकॉन बुकर टी वापसी करके लांस स्टॉर्म के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं

WWE आइकॉन बुकर टी ने हाल ही में अपने हॉल ऑफ फेम पोडकास्ट पर बात करते हुए संकेत देने की कोशिश की कि वह वापसी करके पूर्व WWE सुपरस्टार लांस स्टॉर्म के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बुकर टी ने कहा कि वह साल 2021 में लांस स्टॉर्म के साथ कुछ स्पेशल करना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लांस में अभी भी काफी क्षमता मौजूद है।

ये भी पढ़ें: 5 मौजूदा दिग्गज जिन्हें WWE ने WrestleMania में किसी भी मैच में शामिल नहीं किया है

आपको बता दें, लांस स्टॉर्म न केवल ऑन-स्क्रीन टैलेंट रहे हैं बल्कि वह बैकस्टेज प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। वहीं, बुकर टी भले ही नियमित रूप से WWE टेलीविजन का हिस्सा बने हुए हैं लेकिन उन्हें रिंग में परफॉर्म किये हुए काफी लंबा समय बीत चुका है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

1 / 3 NEXT