WWE में समोआ जो के 4 सबसे धमाकेदार मुकाबले

WWE को चाहे समोआ जो (Samoa Joe) ने साल 2015 में जॉइन किया हो, लेकिन उससे पहले ही वो इस इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा चुके थे। पहले उनकी NXT में एंट्री हुई, जहां वो बड़े स्टार के रूप में उभर कर सामने आए और 2017 में मेन रोस्टर डेब्यू करने से पहले 2 बार NXT चैंपियन बन चुके थे।

अपने करियर में उन्होंने कई दिग्गज सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़े और इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि वो मौजूदा समय में पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन इन-रिंग परफॉर्मर्स में से एक है। WWE ने हाल ही में उन्हें रिलीज़ करने का फैसला लिया है, जो काफी प्रो रेसलिंग फैंस के लिए बहुत चौंकाने वाला फैसला रहा।

हालांकि वो कभी WWE चैंपियन बनने का गौरव हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उनके कुछ मैच ऐसे रहे जो लोगों को आने वाले कई सालों तक याद रहेंगे। इसलिए इस आर्टिकल में हम समोआ जो के WWE में 4 सबसे बेहतरीन मैचों से आपको अवगत कराने वाले हैं।

#)समोआ जो vs ब्रॉक लैसनर - WWE Great Balls of Fire 2017

WrestleMania 33 में गोल्डबर्ग को हराकर ब्रॉक लैसनर नए WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने। Extreme Rules 2017 में समोआ जो vs फिन बैलर vs रोमन रेंस vs सैथ रॉलिंस vs ब्रे वायट मैच लड़ा गया, जिसके विजेता को लैसनर के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल शॉट मिलने वाला था। मैच में समोआ जो ने जीत दर्ज की और आखिरकार Great Balls of Fire में उन्होंने द बीस्ट को चैलेंज किया।

लैसनर अभी तक अपने अधिकांश विरोधियों को रिंग में डोमिनेट करते आए थे, लेकिन समोआ जो के सामने वो बेबस नजर आए। मैच की शुरुआत में केवल समोआ की ओर से अटैक हो रहा था और शायद फैंस ने लैसनर को इतनी बुरी हालत में इससे पहले कभी नहीं देखा था।

उनकी यह भिड़ंत इतनी शानदार रही कि लोग समोआ जो vs ब्रॉक लैसनर रिमैच की मांग करने लगे थे, दुर्भाग्यवश उसके बाद समोआ को WWE में दोबारा बड़ा पुश नहीं मिल पाया। यही कारण रहा कि समोआ और लैसनर दोबारा कभी किसी वन-ऑन-वन मैच में आमने-सामने नहीं आए।

Edited by Neeraj sharma