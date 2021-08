WWE SmackDown: 4 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते के शो के दौरान नहीं करनी चाहिए 

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का इस हफ्ते का एपिसोड SummerSlam के बाद ब्लू ब्रांड का पहला एपिसोड होने वाला है। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड के दौरान ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) और नई SmackDown विमेंस चैंपियन बैकी लिंच (Becky Lynch) जैसे सुपरस्टार्स की वापसी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि फैंस इस हफ्ते SmackDown के शो के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के शो के दौरान पिछले कुछ समय से WWE टेलीविजन पर नजर नहीं आए कई सुपरस्टार्स की वापसी देखने को मिल सकती है।

इसके अलावा इस हफ्ते SmackDown के शो के दौरान कई नए फ्यूड्स भी शुरू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस हफ्ते SmackDown का एपिसोड काफी शानदार साबित हो सकता है, हालांकि, कुछ गलतियां यह शो देखने का मजा किरकिरा कर सकती है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 4 बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते SmackDown के शो के दौरान नहीं करनी चाहिए।

4- WWE SmackDown में ऐज का नजर नहीं आना

WWE सुपरस्टार ऐज SummerSlam में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच का हिस्सा थे और इस मैच में ऐज, सैथ रॉलिंस को हराने में कामयाब रहे थे। देखा जाए तो यह काफी शानदार मैच था और ऐज vs सैथ रॉलिंस का फ्यूड आगे बढ़ाना शानदार साबित हो सकता है। हालांकि, ऐज Money in the Bank पीपीवी के बिल्ड-अप के दौरान से ही WWE प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं इसलिए वह कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का फैसला कर सकते हैं।

इससे पहले ऐज ने WrestleMania 37 के बाद भी WWE से ब्रेक ले लिया था और MITB पीपीवी के बिल्ड-अप के दौरान उन्होंने वापसी करके यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ फ्यूड जारी रखा था। हालांकि, इस बार ऐज को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें इस हफ्ते SmackDown में नजर आना चाहिए। वैसे भी, अधिकतर फैंस ऐज और रॉलिंस का फ्यूड आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें जरूर दुख होगा।

1 / 3 NEXT

Edited by Subham Pal