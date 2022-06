WWE SmackDown: 4 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिलीं 

WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। यह हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) से पहले स्मैकडाउन (SmackDown) का आखिरी एपिसोड था और इस इवेंट के लिए ब्लू ब्रांड की तरफ से इस हफ्ते मैडकैप मॉस (Madcap Moss) vs हैप्पी कॉर्बिन (Happy Corbin) का मैच बुक किया गया। साथ ही, इस हफ्ते के शो में रोमन रेंस (Roman Reigns) को उनका नया चैलेंजर भी मिला।

इसके अलावा इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में द उसोज ने रिडल & शिंस्के नाकामुरा की टीम को चीटिंग से हराते हुए अपना टाइटल रिटेन किया। साथ ही, SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी को शो में नया चैलेंजर मिला। हालांकि, इस हफ्ते ब्लू ब्रांड का शो काफी अच्छा था लेकिन इसके साथ ही शो में कुछ गलतियां भी देखने को मिलीं थी। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown से सामने आईं कुछ गलतियों पर एक नजर डालते हैं।

4- WWE SmackDown में न्यू डे और शेमस की टीम के बीच फिउड जारी रहना

WWE SmackDown में इस हफ्ते न्यू डे & ड्रू मैकइंटायर vs शेमस, रिज हॉलैंड & बच का रीमैच देखने को मिला। इस मैच में बच ने जेवियर वुड्स को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। इससे पहले पिछले हफ्ते हुए इन दोनों टीम्स के मैच में न्यू डे & ड्रू मैकइंटायर की जीत हुई थी। बता दें, इन दोनों टीम्स के बीच फिउड शुरू हुए कई महीने बीत चुके हैं।

हालांकि, WWE फिलहाल इस फिउड को खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। देखा जाए तो फैंस को अब इस फिउड में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई है इसलिए इस हफ्ते भी यह फिउड जारी रखना गलत फैसला था। उम्मीद है कि WWE जल्द ही इन दोनों टीम्स के बीच फिउड खत्म करने का फैसला करेगी।

3- किसी नए सुपरस्टार को रोंडा राउजी के खिलाफ चैंपियनशिप मैच नहीं मिलना

इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर के लिए शॉट्जी vs शायना बैजलर vs नटालिया vs आलिया vs जाया ली vs रेचल रोड्रिगेज का मैच देखने को मिला। नटालिया यह मैच जीतकर रोंडा राउजी के खिलाफ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने में कामयाब रहीं। हालांकि, नटालिया को रोंडा राउजी का अगला चैलेंजर बनाना बड़ी गलती है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि नटालिया WWE की दिग्गज विमेंस सुपरस्टार्स में शामिल हो चुकी हैं और उन्हें रोंडा के खिलाफ मैच लड़ने से शायद ही ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी, WWE में पहले भी रोंडा और नटालिया के बीच मैच देखने को मिल चुका है। इसलिए इस हफ्ते हुए मैच में शॉट्जी, आलिया, जाया ली जैसे किसी युवा सुपरस्टार को जीत के लिए बुक करना चाहिए था और रोंडा के खिलाफ चैंपियनशिप मैच में लड़ने से इन युवा स्टार्स को काफी फायदा होता।

2- ब्लू ब्रांड की तरफ से Hell in a Cell के लिए एक भी चैंपियनशिप मैच का ऐलान नहीं करना

WWE SmackDown से Hell in a Cell इवेंट के लिए केवल मैडकैप मॉस vs हैप्पी कॉर्बिन मैच का ऐलान किया गया है। देखा जाए तो इस वक्त ब्लू ब्रांड में आईसी चैंपियनशिप, SmackDown विमेंस चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मौजूद है और ये तीनों ही चैंपियनशिप इस शो में डिफेंड नहीं की जाएगी।

बता दें, रिकोशे अगले हफ्ते SmackDown में गंथर के खिलाफ अपनी आईसी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं और देखा जाए तो इस मैच को Hell in a Cell में कराना ज्यादा बेहतर होता। इसके अलावा WWE SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच और टैग टीम चैंपियनशिप मैच को भी इस इवेंट के लिए बुक करना शानदार साबित हो सकता था लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया।

1- रोमन रेंस का लगातार दूसरे हफ्ते SmackDown में नजर नहीं आना

अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इस हफ्ते भी SmackDown में नजर नहीं आए और यह शो में हुई बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को Clash at the Castle इवेंट में चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया था और इस वजह से रोमन का शो में उपस्थित रहना जरूरी था।

अगर ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते SmackDown में रोमन रेंस के सामने ही उन्हें चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करते तो इसका दर्शकों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता। साथ ही, इस वजह से ब्लू ब्रांड के शो को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती। चूंकि, ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है, यह देखना रोचक होगा कि रोमन वापसी के बाद मैकइंटायर को इसका क्या जवाब देने वाले हैं।

