WWE SmackDown: 4 बड़ी गलतियां जो शो के दौरान नहीं होनी चाहिए 

WWE ड्राफ्ट के बाद इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) का पहला एपिसोड होने जा रहा है और WWE ने इस हफ्ते के शो के लिए पहले ही काफी सारी चीजों की घोषणा कर दी है। बता दें, इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के जरिए King of The Ring और Queen of The Ring टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। बता दें, इन दोनों टूर्नामेंट्स की शुरूआत रे मिस्टीरियो (Rey Mysterio) vs सैमी जेन (Sami Zayn) और लिव मॉर्गन vs कार्मेला के मैच के जरिए होने जा रही है।

इसके अलावा इस हफ्ते के शो के दौरान Crown Jewel के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होने जा रहा है। बता दें, पिछले हफ्ते ब्रॉक लैसनर SmackDown में नजर आए थे, हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि वह इस हफ्ते के शो के दौरान नजर आने वाले हैं या नहीं। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी बड़ी गलतियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते के SmackDown के शो के दौरान नहीं होनी चाहिए।

4- WWE SmackDown में लिव मॉर्गन की हार

WWE @WWE The first-ever #QueensCrown Tournament commences on #SmackDown this Friday as @YaOnlyLivvOnce clashes with her adversary @CarmellaWWE in a first-round matchup.Who are you rooting for? The first-ever #QueensCrown Tournament commences on #SmackDown this Friday as @YaOnlyLivvOnce clashes with her adversary @CarmellaWWE in a first-round matchup.Who are you rooting for? https://t.co/01HNJXVMMK

जैसा कि हमने बताया कि WWE इतिहास के पहले Queen of The Ring टूर्नामेंट की शुरुआत इस हफ्ते SmackDown में लिव मॉर्गन vs कार्मेला के मैच से होने जा रही है। ये दोनों सुपरस्टार्स पिछले कुछ समय से एक-दूसरे के खिलाफ फ्यूड में हैं और पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड के शो के दौरान कार्मेला ने लिव मॉर्गन पर जबरदस्त हमला कर दिया था।

देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के पहले मैच में लिव मॉर्गन की बिल्कुल भी हार नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्मेला अपने करियर के दौरान MITB ब्रीफकेस जीतने के अलावा SmackDown विमेंस चैंपियन भी रह चुकी हैं। वहीं, लिव मॉर्गन को टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने मेन रोस्टर करियर के दौरान ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया है। यही कारण है इस हफ्ते के शो के दौरान मॉर्गन की हार नहीं होनी चाहिए और उन्हें कार्मेला को हराकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।

