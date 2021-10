WWE SmackDown: 4 कारण क्यों रोमन रेंस इस हफ्ते के शो में नजर नहीं आए 

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का इस हफ्ते का शो समाप्त हो चुका है और इस हफ्ते के शो के दौरान कुछ रोचक चीजें देखने को मिली। बता दें, इस हफ्ते SmackDown में शॉटजी ब्लैकहर्ट को SmackDown विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिला। वहीं, शो के मेन इवेंट में वर्तमान टैग टीम चैंपियंस द उसोज (The Usos) vs न्यू डे (New Day) का मैच देखने को मिला।

गौर करने वाली बात यह है कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) इस हफ्ते के शो में नजर आए। देखा जाए तो यह काफी हैरानी की बात है क्योंकि ट्राइबल चीफ इस शो के प्रमुख सुपरस्टार हैं। यही कारण है कि इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के शो के दौरान रोमन रेंस की काफी कमी खली। इस आर्टिकल में हम ऐसे 4 कारणों का जिक्र करने वाले हैं कि क्यों यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इस हफ्ते SmackDown के शो में नजर नहीं आए।

4- WWE SmackDown में पिछले हफ्ते ब्रॉक लैसनर द्वारा किये गए हमले को असली दिखाने के लिए

पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड के दौरान ब्रॉक लैसनर का खतरनाक रूप देखने को मिला था। Crown Jewel में चीटिंग के जरिए मिली हार से गुस्साए ब्रॉक ने पिछले हफ्ते के शो के दौरान यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस पर जबरदस्त हमला कर दिया था। इस दौरान द उसोज और बाकी सुपरस्टार्स भी लैसनर के हमले का शिकार बने थे लेकिन लैसनर ने रोमन पर ही सबसे ज्यादा अटैक किया था।

शायद यही वजह हो सकती है कि क्यों यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इस हफ्ते के शो में नजर आए और ऐसा लग रहा है कि WWE पिछले हफ्ते SmackDown में लैसनर द्वारा रोमन पर किये गए हमले को असली दिखाना चाहती थी। लैसनर को एरीना में तबाही मचाने का दंड उन्हें पिछले हफ्ते के शो में ही मिल चुका था जहां एडम पीयर्स ने लैसनर को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया था। वहीं, इस हफ्ते के शो के दौरान लैसनर पर 1 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।

1 / 4 NEXT

Edited by Subham Pal