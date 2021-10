WWE SmackDown: 5 बड़ी कहानियां जो शो से सामने आईं 

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का इस हफ्ते का शो अब समाप्त हो चुका है और इस हफ्ते SmackDown का खास शो देखने को मिला था। SmackDown के खास शो के लिए खास मैचों की भी घोषणा की गई थी। यही नहीं, इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के शो के मेन इवेंट में चैंपियन रोमनरेंस (Roman Reigns) और ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिली थी।

साथ ही, Crown Jewel में होने वाले मैचों को हाइप करने की भी कोशिश की गई थी। यही नहीं, इस शो के दौरान कुछ अच्छे सैगमेंट्स भी देखने को मिले थे। वहीं, फिन बैलर इस हफ्ते के शो में सैमी जेन को हराकर King of the Ring के फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं और जेलिना वेगा भी Queen of the Ring के फाइनल में जगह बना चुकी हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 बड़ी कहानियों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते SmackDown के शो से सामने आईं।

5- WWE SmackDown में द उसोज और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिला

WWE SmackDown में इस हफ्ते द उसोज ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ मैच में अपना SmackDown टैग टीम टाइटल्स डिफेंड किया। इस मैच के दौरान इन दोनों ही टीम्स से जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली और स्ट्रीट फाइट मैच होने की वजह से मैच के दौरान हथियारों का भी काफी इस्तेमाल किया गया। हालांकि, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने इस मैच में द उसोज को जबरदस्त टक्कर दी थी लेकिन अंत में वो मैच हार गए थे।

वहीं, द उसोज ने इस जीत के साथ स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ पूरी तरह अपना फ्यूड समाप्त कर लिया और Crown Jewel के बाद द उसोज को नए चैलेंजर्स मिल सकते हैं। बता दें, SmackDown टैग टीम चैंपियनशिप को Crown Jewel के मैच कार्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है और शायद यही कारण है कि Crown Jewel से पहले इस चैंपियनशिप को डिफेंड कराने का फैसला किया गया।

