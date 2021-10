WWE SmackDown: 5 बड़ी कहानियां जो शो से सामने आईं 

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है और इस हफ्ते के शो के दौरान कुछ बेहतरीन चीजें देखने को मिलीं। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में ऐज (Edge) ने Crown Jewel के लिए सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के खिलाफ मैच की घोषणा कर दी। इसके अलावा इस हफ्ते के शो के जरिए King और Queen of the Ring टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है।

बता दें, सैमी जेन और फिन बैलर King of the Ring जबकि जेलिना वेगा & कार्मेला Queen of the Ring के सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के शो के दौरान यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) और पॉल हेमन के बीच बेहतरीन सैगमेंट देखने को मिला। इन सब चीजों के अलावा भी इस हफ्ते के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिला। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown से सामने आईं 5 बड़ी कहानियों पर एक नजर डालते हैं।

5- WWE SmackDown में सोन्या डेविल ने रिंग में अपनी वापसी का ऐलान किया

इस हफ्ते SmackDown में नेओमी ने एक बार फिर बैकस्टेज सोन्या डेविल और एडम पीयर्स से मैच की मांग कर दी। इसके बाद नेओमी और सोन्या डेविल के बीच एक बार फिर बहस हो गई। इस वजह से नेओमी ने एडम पीयर्स को उन्हें वापस Raw में भेजने को कहा। इसके बाद सोन्या, नेओमी को मैच देने के लिए मान गई और सोन्या ने घोषणा किया कि नेओमी को अगले हफ्ते SmackDown में उनके खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिलेगा।

बता दें, सोन्या ने अपना आखिरी मैच SummerSlam 2020 में मैंडी रोज के खिलाफ लड़ा था। इस मैच में सोन्या के हारने की वजह से उन्हें इस मैच के शर्त के अनुसार से WWE छोड़ना पड़ा था और वापसी के बाद से ही सोन्या अथॉरिटी की भूमिका में हैं। अब जबकि, अगले हफ्ते सोन्या डेविल लंबे समय बाद मैच लड़ने जा रही हैं, यह चीज इस बात का संकेत हो सकती है कि वह जल्द ही अथॉरिटी का पद छोड़ने वाली हैं।

1 / 5 NEXT

Edited by Subham Pal