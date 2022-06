WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

WWE SmackDown के इस हफ्ते के एपिसोड का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड के दौरान रोमन रेंस (Roman Reigns) पहली बार अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। इसके अलावा इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के शो के लिए दो पूर्व दोस्तों के बीच मैच का भी ऐलान कर दिया गया है।

इसके साथ ही इस साल होने जा रहे मेंस & विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए ब्लू ब्रांड में कुछ सुपरस्टार्स के नाम सामने आ सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी शो में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE सुपरस्टार मैडकैप मॉस SmackDown में हैप्पी कॉर्बिन को हराकर उनके साथ फिउड समाप्त कर सकते हैं

WWE SmackDown में इस हफ्ते मैडकैप मॉस का लास्ट लाफ मैच में हैप्पी कॉर्बिन से सामना होने जा रहा है। मैडकैप मॉस ने इस मैच से पहले ही सोशल मीडिया के जरिए हैप्पी कॉर्बिन का बुरा हाल करने की धमकी दे दी है। बता दें, मैडकैप मॉस पहले भी हैप्पी कॉर्बिन को हराने का कारनामा कर चुके हैं।

यही नहीं, मैडकैप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन के बीच काफी लंबे समय से दुश्मनी जारी है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि मैडकैप मॉस इस हफ्ते SmackDown में होने जा रहे लास्ट लाफ मैच में हैप्पी कॉर्बिन को हराकर उनके साथ दुश्मनी का अंत कर सकते हैं।

4- गंथर vs रिकोशे रीमैच हो सकता है

गंथर ने पिछले हफ्ते WWE SmackDown में आईसी चैंपियनशिप मैच में रिकोशे का सामना किया था। इस मैच में गंथर ने रिकोशे को हराते हुए अपने करियर में पहली बार आईसी टाइटल पर कब्जा किया था। अब गंथर इस हफ्ते SmackDown में आईसी चैंपियन के रूप में अपने करियर की नई शुरुआत करने वाले हैं।

देखा जाए तो अक्सर ही किसी सुपरस्टार के टाइटल हारने पर उसे चैंपियनशिप मैच में जरूर मौका दिया जाता है। यही कारण है कि इस हफ्ते SmackDown में रिकोशे को गंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिल सकता है। अगर यह मैच होता है तो यह देखना रोचक होगा कि रिकोशे यह मैच जीतकर एक बार फिर आईसी चैंपियन बन पाते हैं या नहीं।

3- रोंडा राउजी उनपर हुए हमले का नटालिया से बदला ले सकती हैं

SmackDown विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी ने पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड में शॉट्जी को हराया था। हालांकि, इस मैच के बाद नटालिया ने पीछे से आकर रोंडा राउजी पर जबरदस्त हमला कर दिया था और इसके बाद नटालिया ने रोंडा को अपने सबमिशन मूव में भी जकड़ लिया था। इस वजह से रोंडा राउजी की हालत काफी खराब हो गई थी।

रोंडा राउजी जरूर उनपर हुए इस हमले का बदला लेना चाहेंगी। यही कारण है कि इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के दौरान रोंडा राउजी द्वारा नटालिया पर जबरदस्त हमला किया जा सकता है। इस चीज़ के जरिए Money in the Bank 2022 में होने जा रहे नटालिया vs रोंडा राउजी मैच को भी हाइप करने में मदद मिलेगी।

2- ड्रू मैकइंटायर और शेमस दोनों को Money in the Bank लैडर मैच में शामिल किया जा सकता है

ड्रू मैकइंटायर ने पिछले हफ्ते WWE SmackDown में मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में शेमस का सामना किया था। यह काफी शानदार मैच साबित हुआ था लेकिन इस मैच का DQ के जरिए अंत हुआ था। इस वजह से इन दोनों ही सुपरस्टार्स को मेंस MITB लैडर मैच में जगह नहीं दी गई।

इस मैच के बाद इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि, अभी तक इन दोनों सुपरस्टार्स को इस मैच में जगह नहीं दी गई है। संभव है कि इस हफ्ते एक बार फिर ड्रू मैकइंटायर और शेमस खुद के MITB लैडर मैच में शामिल करने की मांग कर सकते हैं जिसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स को इस मैच में शामिल किया जा सकता है।

1- WWE SmackDown में रिडल को हराने के बाद उनका बुरा हाल कर सकते हैं रोमन रेंस

रोमन रेंस इस हफ्ते SmackDown में रिडल के खिलाफ मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। रिडल इस मैच में अपनी जीत का दावा कर चुके हैं, हालांकि, ऐसा लग रहा है कि इस मैच में रिडल के लिए रोमन रेंस का सामना करना इतना आसान नहीं होने वाला है।

वैसे भी, पिछले कुछ सालों में जिन-जिन सुपरस्टार्स ने भी रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ा है, रोमन ने उन सभी का बुरा हाल कर दिया था। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते SmackDown में रोमन रेंस का खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है और वो रिडल को हराने के बाद भी हमला करना जारी रखते हुए उनका बुरा हाल कर सकते हैं।

