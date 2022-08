WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते समरस्लैम (SummerSlam) के बाद पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है। बता दें, WWE के अगले इवेंट Clash at the Castle के लिए पहले ही रोमन रेंस (Roman Reigns) vs ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) मैच का ऐलान कर दिया है और इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में इस मैच का बिल्ड-अप देखने को मिल सकता है।

इसके अलावा इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में Clash at the Castle के लिए कई नए मैचों की नींव भी बोई जा सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा भी शो में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड में देखने को मिल सकती हैं।

5- WWE SmackDown में एक बार फिर शिंस्के नाकामुरा vs लुडविग काइजर मैच देखने को मिल सकता है

WWE SmackDown में दो हफ्ते पहले शिंस्के नाकामुरा के पास लुडविग काइजर को हराकर गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में जगह बनाने का मौका था। हालांकि, मैच में गुंथर के दखल की वजह से नाकामुरा यह मैच जीत नहीं पाए थे। देखा जाए तो इस मैच का क्लीन अंत नहीं हो पाया था।

यही कारण है कि इस हफ्ते SmackDown में एक बार फिर शिंस्के नाकामुरा और लुडविग काइजर के बीच मैच देखने को मिल सकता है। संभव यह भी है कि इस मैच के दौरान गुंथर को रिंगसाइड से बैन किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शिंस्के नाकामुरा इस मैच में लुडविग काइजर को हराकर आखिरकार गुंथर के खिलाफ आईसी चैंपियनशिप मैच में जगह बना सकते हैं।

4- शार्लेट फ्लेयर की वापसी हो सकती है

रोंडा राउजी के हाथों SmackDown विमेंस चैंपियनशिप गंवाने के बाद शार्लेट फ्लेयर ब्रेक पर चली गई थीं। देखा जाए तो शार्लेट फ्लेयर को ब्रेक पर गए हुए कई महीने बीत चुके हैं। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि जल्द ही शार्लेट फ्लेयर की WWE टेलीविजन पर धमाकेदार वापसी देखने को मिल सकती है।

देखा जाए तो इस हफ्ते SummerSlam के बाद SmackDown का पहला एपिसोड होने जा रहा है इसलिए संभव है कंपनी ब्लू ब्रांड के इस खास एपिसोड के दौरान शार्लेट फ्लेयर की चौंकाने वाली वापसी करा सकती है। हालांकि, अगर शार्लेट फ्लेयर की वापसी होती है तो यह देखना रोचक होगा कि शार्लेट वापसी के बाद SmackDown विमेंस चैंपियनशिप को टारगेट करेंगी या फिर वो किसी नॉन-टाइटल फिउड का हिस्सा बनेंगी।

3- WWE SmackDown में वाइकिंग रेडर्स और द उसोज के दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है

WWE SummerSlam के बाद भी द उसोज का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस के रूप में रन जारी है और इस हफ्ते Raw में द उसोज ने रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक के खिलाफ मैच में अपने टाइटल्स रिटेन किये थे। ऐसा लग रहा है कि WWE में बाकी टीमों के लिए द उसोज को रोक पाना काफी मुश्किल हो चुका है। हालांकि, एक ऐसी टीम है जो द उसोज को रोकने की क्षमता रखती है।

बता दें, वाइकिंग रेडर्स ने वापसी के बाद से ही टैग टीम डिवीजन में अपना दबदबा स्थापित किया है। देखा जाए तो वाइकिंग रेडर्स ने वापसी के बाद उनके रास्ते में आने वाले हर एक टीम का बुरा हाल किया है और वाइकिंग रेडर्स पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड में न्यू डे को भी हराने में कामयाब रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वाइकिंग रेडर्स का न्यू डे के साथ फिउड समाप्त हो चुका है इसलिए वाइकिंग रेडर्स इस हफ्ते SmackDown में द उसोज के साथ दुश्मनी की शुरूआत कर सकते हैं।

2- रोंडा राउजी SmackDown में शो को हाइजैक कर सकती हैं

WWE SummerSlam में हुए SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में विवादित तरीके से मिली हार के बाद रोंडा राउजी का गुस्सा फूट पड़ा था। इसके बाद रोंडा राउजी ने गुस्से में लिव मॉर्गन के अलावा रेफरी पर भी हमला कर दिया था। रोंडा राउजी की इस हरकत के लिए उन्हें WWE द्वारा सस्पेंड किया जा चुका है।

संभव है कि WWE द्वारा सस्पेंड रोंडा राउजी इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में गलत तरीके से एरीना में एंट्री करने के बाद शो को हाइजैक कर सकती हैं। इसके बाद रोंडा राउजी SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में शामिल करने की मांग कर सकती हैं। अगर रोंडा राउजी सस्पेंड होने के बावजूद भी शो में नजर आती हैं तो संभव है रोंडा को ले जाने के लिए ऑफिशियल्स आ सकते हैं और इस वजह से काफी बवाल देखने को मिल सकता है।

1- WWE SmackDown में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का आमना-सामना हो सकता है

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने पिछले हफ्ते SmackDown में आयरिश डॉनीब्रूक मैच में शेमस को हराकर Clash at the Castle में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जगह बनाई थी। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर का मुकाबला रोमन रेंस से होने वाला है। यह बड़ा मैच बुक होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस का इस हफ्ते SmackDown में आमना-सामना हो सकता है।

संभव है कि रिंग में आमना-सामना होने के बाद ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस एक-दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा संभावना यह भी है कि जुबानी जंग की वजह से रोमन और मैकइंटायर के बीच ब्रॉल की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर एक-दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे सकते हैं।

