WWE SmackDown: 5 चौंकाने वाली चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड काफी धमाकेदार होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) की वापसी होने जा रही है। इसके अलावा रोमन रेंस (Roman Reigns) भी शो में मौजूद रह सकते हैं और इस बार उनके साथ द उसोज (The Usos) के अलावा सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) भी मौजूद होंगे।

बता दें, रोंडा राउजी से सस्पेंशन हट चुका है और वो एक बार फिर इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड के दौरान बवाल मचाते हुए दिखाई दे सकती हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी इस हफ्ते के शो के दौरान काफी कुछ देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम ऐसी 5 चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE SmackDown के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती हैं।

5- रोंडा राउजी ब्लू ब्रांड में लिव मॉर्गन के खिलाफ SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच की मांग कर सकती हैं

लिव मॉर्गन ने Clash at the Castle में शायना बैजलर को हराकर अपना SmackDown विमेंस टाइटल रिटेन किया था। ऐसा लग रहा है कि अब लिव मॉर्गन के सामने रोंडा राउजी नाम की बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। बता दें, रोंडा राउजी रेफरी के गलत फैसले की वजह से SummerSlam में लिव मॉर्गन के खिलाफ मैच हार गई थीं।

इस वजह से रोंडा राउजी का एक बार फिर SmackDown विमेंस चैंपियन बनने का सपना टूट गया था। चूंकि, रोंडा से सस्पेंशन हटाया जा चुका है, इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में वो लिव मॉर्गन के खिलाफ चैंपियनशिप मैच की मांग करते हुए चौंका सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह देखना रोचक होगा कि लिव WWE में रोंडा के खिलाफ टाइटल डिफेंड करने के लिए तैयार होती हैं या नहीं।

4- इम्पीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूट्स की दुश्मनी आगे बढ़ सकती है

WWE Clash at the Castle में गुंथर ने शेमस को हराकर अपना आईसी टाइटल रिटेन किया था। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई हैै। बता दें, Clash at the Castle में जियोवानी विंची ने वापसी करते हुए गुंथर & लुडविग काइजर को जॉइन किया था।

वहीं, शेमस की टीम में इस वक्त बुच & रिज हॉलैंड मौजूद हैं। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते SmackDown में इम्पीरियम (गुंथर, लुडविग काइजर & जियोवानी विंची) और ब्रॉलिंग ब्रूट्स (शेमस, रिज हॉलैंड & बुच) के फैक्शन vs फैक्शन फिउड को आगे बढ़ाया जा सकता है। संभव यह भी है कि शो में दोनों फैक्शंस के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिल सकती है।

3- कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर के बीच जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिल सकता है

WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ मैच में हार मिली थी। बता दें, इस मैच के दौरान कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकइंटायर का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी। इससे पहले क्रॉस SmackDown के एक एपिसोड के दौरान मैकइंटायर पर जानलेवा हमला भी करते हुए दिखाई दे चुके हैं।

ऐसा लग रहा कि ड्रू मैकइंटायर इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में रोमन रेंस के खिलाफ मिली हार को लेकर बात कर सकते हैं। संभव है कि उनके इस सैगमेंट के दौरान कैरियन क्रॉस का दखल देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस दौरान इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच खतरनाक ब्रॉल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ के जरिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच Extreme Rules में मैच की नींव बोई जा सकती है।

2- WWE SmackDown में ब्रॉन स्ट्रोमैन वापसी के बाद पहला मैच लड़ सकते हैं

WWE SmackDown में इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी होने वाली है। इससे पहले Raw में वापसी के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कई टैग टीम टीम्स पर हमला कर दिया था। चूंकि, इस हफ्ते Clash at the Castle के बाद SmackDown का पहला एपिसोड देखने को मिलने वाला है इसलिए संभव है कि WWE इस शो को खास बनाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच बुक कर सकती है।

अगर यह मैच होता है तो इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हराते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन प्रोमो देते हुए WWE में अपनी वापसी को लेकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ही वो कंपनी में अपने फ्यूचर प्लान का भी खुलासा कर सकते हैं।

1- रोमन रेंस SmackDown में सैमी जेन को द ब्लडलाइन से बाहर कर सकते हैं

WWE Clash at the Castle में द उसोज के छोटे भाई सोलो सिकोआ ने डेब्यू करते हुए रोमन रेंस को मैच जीतने में मदद की थी। इसके साथ ही सोलो सिकोआ द ब्लडलाइन जॉइन कर चुके हैं और वो इस हफ्ते SmackDown में भी नजर आ सकते हैं। हालांकि, सोलो सिकोआ के द ब्लडलाइन जॉइन करने की वजह से सैमी जेन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो चुका है।

देखा जाए तो अब द ब्लडलाइन को सैमी जेन की उतनी जरूरत नहीं है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस इस हफ्ते SmackDown में सैमी जेन को द ब्लडलाइन से बाहर करते हुए सभी को चौंका सकते हैं। बता दें, पिछले कुछ समय से सैमी जेन के द ब्लडलाइन से बाहर किए जाने के संकेत भी दिए जा रहे हैं।

Edited by Subham Pal