WWE SmackDown के लिए 4 Money in the Bank क्वालीफाइंग मैचों का हुआ ऐलान, फेमस Superstars मचाएंगे बवाल?

Money in the Bank: WWE में इस वक्त अगले इवेंट मनी इन द बैंक (Money in the Bank) को लेकर जबरदस्त बिल्ड-अप जारी है। कई सुपरस्टार्स क्वालीफाइंग मैच लड़कर मेंस & विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं। अब WWE ने अगले हफ्ते SmackDown के एपिसोड के लिए 4 नए क्वालीफाइंग मैचों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 2 मेंस और 2 विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच होने वाले हैं।

बता दें, अगले हफ्ते SmackDown में मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में बैरन कॉर्बिन का बुच से जबकि सैंटोस इस्कोबार का मुस्तफा अली से सामना होना है। वहीं, ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड में मिचीन vs बेली और शॉट्जी vs इयो स्काई के रूप में दो विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलने वाले हैं। यह बात तो पक्की है कि इन मैचों में सुपरस्टार्स बवाल मचाने वाले हैं। यह देखना रोचक होगा कि इन मैचों को जीतकर कौन से सुपरस्टार्स Money in the Bank लैडर मैचों में जगह बना पाते हैं।

WWE Money in the Bank लैडर मैचों में अभी तक कौन-कौन से सुपरस्टार्स जगह बना चुके हैं

इस हफ्ते SmackDown में एलए नाइट ने मोंटेज फोर्ड को हराकर मेंस MITB लैडर मैच में जगह बनाई थी। वहीं, जेलिना वेगा ने लेसी एवंस को हराकर विमेंस MITB लैडर मैच में अपना स्थान पक्का किया था। वहीं, Raw की तरफ से अभी तक रिकोशे और शिंस्के नाकामुरा Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं। बता दें, इस हफ्ते Raw में शिंस्के नाकामुरा ने ब्रॉन्सन रीड जबकि रिकोशे ने द मिज़ को हराकर इस मुकाबले में जगह बनाई थी।

बता दें, अगले हफ्ते Raw के एपिसोड में भी कई MITB क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलने वाले हैं। अगले हफ्ते Raw में नटालिया vs जोई स्टार्क, बैकी लिंच vs सोन्या डेविल के रूप में दो विमेंस MITB क्वालीफाइंग मैच देखने को मिलेंगे। मैट रिडल को भी Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में कम्पीट करना है लेकिन अभी तक उनके प्रतिद्वंदी का खुलासा नहीं हो पाया है।

