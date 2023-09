WWE SmackDown: 2 अच्छी चीज़ें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिलीं और 2 जो बहुत बुरी रही

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते शानदार एपिसोड देखने को मिला। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में जिमी उसो (Jimmy Uso) वापसी के बाद पहला मैच लड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं, WWE विमेंस चैंपियन इयो स्काई के खिलाफ दिग्गज ने टाइटल मैच में जगह बनाई।

इसके साथ ही जजमेंट का भी ब्लू ब्रांड में मैच देखने को मिला। SmackDown का यह एपिसोड अच्छा था लेकिन इसके साथ ही शो में कुछ साधारण चीज़ें भी देखने को मिली थीं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए WWE SmackDown से जुड़ी 2 अच्छी और 2 बुरी बातों पर नज़र डालते हैं।

1- WWE SmackDown की अच्छी बात: ओस्का को विमेंस चैंपियनशिप मैच मिलना

WWE SmackDown में इस हफ्ते डैमेज कंट्रोल (बेली & इयो स्काई) का टैग टीम मैच में शार्लेट फ्लेयर & शॉट्ज़ी से सामना हुआ था। इस मैच के दौरान ओस्का ने रिंगसाइड पर नज़र आकर डकोटा काई से WWE विमेंस चैंपियनशिप लेते हुए डैमेज कंट्रोल का ध्यान भटकाया था। इसका फायदा उठाकर शार्लेट फ्लेयर & शॉट्ज़ी ने डैमेज कंट्रोल को हरा दिया था।

बता दें, ओस्का ने SummerSlam 2023 में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप गंवा दी थी। अभी तक ओस्का को विमेंस चैंपियनशिप के लिए रीमैच नहीं दिया गया था। हालांकि, इस हफ्ते ओस्का द्वारा इयो स्काई को टारगेट किए जाने के बाद WWE ने अब से दो हफ्ते बाद के लिए ओस्का vs इयो स्काई का विमेंस चैंपियनशिप मैच बुक कर दिया है।

1- WWE SmackDown की बुरी बात: सभी मैचों में दखल देखने को मिलना

Expand Tweet

WWE SmackDown में इस हफ्ते कुल 4 मैच देखने को मिले थे। इनमें से दो टैग टीम और दो सिंगल्स मैच थे। इन सभी मैचों में किसी-न-किसी तरह का दखल जरूर देखने को मिला था। जैसा कि हमने बताया कि ओस्का द्वारा ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर शार्लेट फ्लेयर ने मैच जीता था।

वहीं, ऑस्टिन थ्योरी vs एलए नाइट मैच में ग्रेसन वॉलर जबकि जजमेंट डे vs ब्रॉलिंग ब्रूट्स मैच में डॉमिनिक मिस्टीरियो का दखल देखने को मिला था। इसके बाद मेन इवेंट में हुए जिमी उसो vs एजे स्टाइल्स मैच में सोलो सिकोआ दखल देते हुए दिखाई दिए थे। कुछ मैचों में इंटरफेरेंस आम बात होती है लेकिन हर मैच में दखल कराना सही नहीं है और WWE को बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ मैचों का क्लीन अंत भी कराना चाहिए था।

2- WWE SmackDown की अच्छी बात: जजमेंट डे vs बॉबी लैश्ले & स्ट्रीट प्रॉफिट्स फिउड शुरू होने के संकेत मिलना

Expand Tweet

WWE SmackDown में इस हफ्ते जजमेंट डे का टैग टीम मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स से सामना हुआ था। जजमेंट डे को इस मैच में ब्रॉलिंग ब्रूट्स से थोड़ी टक्कर जरूर मिली थी लेकिन अंत में फिन बैलर ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बुच को कू डी ग्रा देते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी। इस मैच के बाद बॉबी लैश्ले & स्ट्रीट प्रॉफिट्स की एरीना में एंट्री देखने को मिली थी।

इसके बाद बॉबी लैश्ले ने कहा था कि जजमेंट डे नहीं बल्कि उनका टीम सबसे डोमिनेंट फैक्शन के रूप में द ब्लडलाइन की जगह लेने वाली है। इस वजह से ऐसा लगा रहा है कि ये दोनों फैक्शंस खुद को ज्यादा डोमिनेंट साबित करने के लिए आने वाले समय में एक-दूसरे से भिड़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो काफी शानदार स्टोरीलाइन देखने को मिल सकती है।

2- WWE SmackDown की बुरी बात: जिमी उसो की हार

जैसा कि हमने बताया कि WWE SmackDown के मेन इवेंट में जिमी उसो vs एजे स्टाइल्स मैच देखने को मिला था। इस मैच में जिमी उसो ने एजे स्टाइल्स को कड़ी टक्कर दी थी। यही नहीं, इस मुकाबले के दौरान जिमी उसो की मदद के लिए पॉल हेमन & सोलो सिकोआ भी आ गए थे।

इसके बावजूद एजे स्टाइल्स इस मैच में जिमी उसो को हराने में कामयाब रहे थे। देखा जाए तो यह जिमी उसो का सिंगल्स करियर की शुरूआत करने के बाद पहला मैच था इसलिए इस मुकाबले में उन्हें हार के लिए बुक करना सही नहीं था। यही नहीं, सोलो सिकोआ की उपस्थिति में हारने की वजह से जिमी कमजोर सुपरस्टार लगे थे।