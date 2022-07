WWE SummerSlam से पहले Brock Lesnar ने मचाया जबरदस्त बवाल, 24 साल के Superstar का फिर से किया बुरा हाल 

Brock Lesnar: WWE SummerSlam से पहले स्मैकडाउन (SmackDown 2022) का आखिरी एपिसोड देखने को मिला। हालांकि मेन इवेंट में बीस्ट ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने बवाल मचाया और एक बार फिर उनका शिकार मनी इन द बैंक विजेता (Money in the Bank) विजेता थ्योरी (Theory) बने।

मेन इवेंट में पॉल हेमन दिखाई दिए और उन्होंने अपने SummerSlam 2022 में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के बारे में बात करते हुए बहुत बड़ा स्पॉइलर दिया। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस की ही जीत होगी और वो ब्रॉक लैसनर की बुरी हालत करते हुए उनके ऊपर जीत दर्ज करेंगे। इसी के साथ रोमन रेंस WWE इतिहास में 700 दिनों तक वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले सुुपरस्टार भी बनेंगे।

हालांकि उनके प्रोमो को ब्रॉक लैसनर ने रोका और रिंग में एंट्री की। इससे पहले लैसनर या हेमन कुछ कहते थ्योरी ने पीछे से लैसनर पर अटैक कर दिया। हालांकि लैसनर को इससे फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने 24 साल के सुपरस्टार की बुरी हालत की। लैसनर ने पहले थ्योरी के ऊपर ब्रीफकेस से अटैक किया और फिर उन्हें सुपलेक्स सिटी की सैर कराई।

लैसनर द्वारा सुपलेक्स खाने के बाद थ्योरी रिंग के बाहर खुद को संभाल रहे थे। हालांकि तभी एकदम से पीछे से ड्रू मैकइंटायर ने उनके ऊपर क्लेमोर किक लगा दिया। इसके बाद मैकइंटायर और ब्रॉक लैसनर के बीच स्टेयरडाउन देखने को मिला।

WWE Clash at the Castle में किसके खिलाफ होगा ड्रू मैकइंटायर का मैच?

आपको बता दें कि SmackDown के एपिसोड में शेमस को हराकर ड्रू मैकइंटायर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नए नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं और उन्हें यूके में होने वाले Clash at the Castle में चैंपियनशिप के लिए मौका भी मिल गया है। हालांकि उनका सामना किसके खिलाफ होगा या अभी तय नहीं है।

SummerSlam 2022 में रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच होने वाला है और इस मैच को जीतने वाला सुपरस्टार ही Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे।

मैकइंटायर की रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर दोनों के साथ ही पुरानी दुश्मनी रही है। एक तरफ जहां मैकइंटायर कभी भी रेंस को नहीं हरा पाए हैं, तो दूसर तरफ मैकइंटायर ने लैसनर को WrestleMania 36 में हराते हुए WWE चैंपियनशिप को जीता था। अब फैंस को इंतजार SummerSlam 2022 का है, जब उनके प्रतिद्वंदी का खुलासा होगा।

