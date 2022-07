मेंस WWE Money in the Bank लैडर मैच में शामिल हुआ आखिरी Superstar, फेटल 4वे मुकाबला जीतकर जगह की पक्की

Madcap Moss: WWE SmackDown में इस हफ्ते मेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच के लिए आखिरी एंट्रेंट मिल गया। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) में ऑफिशियल एडम पीयर्स (Adam Pearce) ने बैकस्टेज सैगमेंट में इजेक्यूल (Ezekiel) vs हैप्पी कॉर्बिन (Happy Corbin) vs द मिज (The Miz) vs मैडकैप मॉस (Madcap Moss) के फेटल 4वे मैच का ऐलान किया और इस मैच के विजेता को मेंस MITB लैडर मैच में आखिरी सुपरस्टार के रूप में शामिल किया जाना था।

शो के मेन इवेंट में हुए इस मैच में शामिल सभी सुपरस्टार्स से बेहतरीन एक्शन देखने को मिला और अंत में, मॉस ने इजेक्यूल को पिन करते हुए मैच जीत लिया था। इस जीत के साथ ही मैडकैप मॉस मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बना चुके हैं। देखा जाए तो मैडकैप मॉस को बेबीफेस टर्न लेने के बाद से ही बड़ा पुश दिया जा रहा है और उनका मेंस लैडर मैच में जगह बनाना दर्शाता है कि कंपनी के पास मॉस के लिए बड़े प्लान मौजूद हैं।

इस साल मेंस Money in the Bank लैडर मैच का विजेता कौन बनेगा?

अगर इस साल होने जा रहे मेंस MITB लैडर मैच की बात की जाए तो इस मैच में मैडकैप मॉस के अलावा ड्रू मैकइंटायर, शेमस, सैमी जेन, रिडल, सैथ रॉलिंस और ओमोस कम्पीट करने जा रहे हैं। इस मैच में शामिल सभी सुपरस्टार्स के पास यह मैच जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में जगह बनाने का शानदार मौका होगा।

ऐसा लग रहा है कि सैथ रॉलिंस इस साल अपने करियर में एक बार फिर मेंस Money in the Bank विजेता बन सकते हैं। हालांकि, इस मैच में कई बड़े सुपरस्टार्स हिस्सा लेने जा रहे हैं इसलिए यह बात तो पक्की है कि सैथ के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं होगा और यह देखना रोचक होगा कि सैथ के इस साल MITB विजेता बनने की अफवाह सच हो पाती है या नहीं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far