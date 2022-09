WWE SmackDown प्रीव्यू: Braun Strowman की होगी वापसी, Roman Reigns का क्या होगा अगला कदम? 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड शुरू होने में अब एक दिन से भी कम समय रह गया है। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) का क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) के बाद पहला एपिसोड होने जा रहा है। ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड के लिए पहले ही एक बड़ी वापसी का ऐलान किया जा चुका है।

अभी तक इस हफ्ते SmackDown के एपिसोड के लिए किसी मैच की घोषणा नहीं की गई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्लू ब्रांड में कुछ बेहतरीन मैच देखने को मिल सकते हैं। संभव है कि WWE ने इस शो के लिए कुछ बड़ी चीज़ें भी प्लान कर रखी हों। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के प्रीव्यू पर एक नजर डालते हैं।

4- WWE SmackDown में ब्रॉन स्ट्रोमैन की होगी वापसी

WWE Raw में धमाकेदार वापसी करने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन इस हफ्ते SmackDown में नजर आने वाले हैं। ब्लू ब्रांड में वापसी के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE में अपनी वापसी के बारे में बात करते हुए दिखाई देंगे। यह देखना रोचक होगा कि स्ट्रोमैन अपने सैगमेंट के दौरान क्या कहने वाले हैं।

इसके अलावा ब्रॉन स्ट्रोमैन के SmackDown में एक बार फिर बवाल मचाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इस बार भी कई सुपरस्टार्स ब्रॉन स्ट्रोमैन के हमले का शिकार बन सकते हैं। साथ ही, यह देखना रोचक होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन SmackDown में वापसी के बाद किसी नए फिउड की शुरूआत करने वाले हैं या नहीं।

3- SmackDown विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन को मिलेगा नया चैलेंजर?

SmackDown विमेंस चैंपियन लिव मॉर्गन Clash at the Castle में शायना बैजलर को हराकर अपना टाइटल रिटेन करने में सफल रही थीं। यह देखना रोचक होगा कि लिव मॉर्गन को इस हफ्ते SmackDown में नया चैलेंजर मिलने वाला है या फिर कंपनी शायना बैजलर को लिव मॉर्गन के खिलाफ एक बार फिर SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका देने वाली है।

बता दें, रोंडा राउजी भी लिव मॉर्गन की दुश्मन रह चुकी हैं और उन्हें SummerSlam 2022 में लिव मॉर्गन के खिलाफ विवादित तरीके से हार मिली थी। यही कारण है कि वो लिव के खिलाफ चैंपियनशिप रीमैच डिजर्व करती हैं। इस वजह से यह देखना रोचक होगा कि WWE इस हफ्ते SmackDown विमेंस चैंपियनशिप स्टोरीलाइन को किस प्रकार आगे बढ़ाने वाली है।

2- WWE SmackDown में ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस की दुश्मनी बढ़ेगी आगे?

WWE में वापसी के बाद कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकइंटायर पर हमला करते हुए उनके साथ फिउड की शुरूआत की थी। हाल ही में संपन्न हुए Clash at the Castle में भी कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकइंटायर के रोमन रेंस के खिलाफ मैच के दौरान उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की थी। बता दें, अगले इवेंट Extreme Rules में ड्रू मैकइंटायर vs कैरियन क्रॉस मैच कराने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

यही कारण है कि इस हफ्ते SmackDown में कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर की दुश्मनी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि, यह देखना रोचक होगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी किस प्रकार आगे बढ़ाई जाती है। संभव है कि WWE ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस की दुश्मनी आगे बढ़ाने के लिए इस हफ्ते SmackDown में इन दोनों सुपरस्टार्स का रिंग में आमना-सामना करा सकती है।

1- WWE SmackDown में रोमन रेंस का क्या होगा अगला कदम?

WWE Clash at the Castle में रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हराकर अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रिटेन किया था। बता दें, इस मैच के दौरान सोलो सिकोआ ने डेब्यू करते हुए रोमन रेंस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब सोलो सिकोआ इस हफ्ते SmackDown में द ब्लडलाइन के साथ नजर आने वाले हैं।

यह देखना रोचक होगा कि ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ बड़ी जीत के बाद रोमन रेंस का ब्लू ब्रांड में अगला कदम क्या होने वाला है। क्या रोमन रेंस इस हफ्ते SmackDown में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ मिली बड़ी जीत का जश्न मनाने वाले हैं या फिर शो में उनके अगले मैच के बिल्ड-अप की शुरूआत होते हुए देखने को मिलेगी। इस बात पर भी निगाहें होंगी कि शो में सोलो सिकोआ को किस तरह बुक किया जाने वाला है।

