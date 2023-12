WWE SmackDown रिजल्ट्स: Randy Orton ने मेन इवेंट में बवाल मचाने के बाद Roman Reigns को ललकारा, बड़े टूर्नामेंट का किया गया ऐलान

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में रैंडी ऑर्टन (Randy Orton) ने बवाल मचाने के बाद रोमन रेंस (Roman Reigns) को ललकारा। वहीं, सीएम पंक (CM Punk) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown की शुरूआत में बियांका ब्लेयर का सैगमेंट

- बियांका ब्लेयर ने विमेंस WarGames मैच में मिली जीत का जिक्र करते हुए बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर & शॉट्ज़ी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इयो स्काई से WWE विमेंस चैंपियनशिप वापस लेने के बाद ही उनकी डैमेज कंट्रोल के साथ दुश्मनी समाप्त हो पाएगी। इसके बाद डैमेज कंट्रोल ने बिना बेली के उनके सैगमेंट में दखल दिया। डकोटा काई ने इयो द्वारा दो बार बियांका को हराने का जिक्र किया। जल्द ही, शार्लेट फ्लेयर & शॉट्ज़ी ने आकर कहा कि उनकी भी डैमेज कंट्रोल के साथ दुश्मनी जारी है। इसके बाद बेबीफेस स्टार्स की डैमेज कंट्रोल के साथ जबरदस्त ब्रॉल की शुरूआत हो गई। इस ब्रॉल के अंत में बियांका ब्लेयर ने इयो स्काई को स्पाइनबस्टर दे दिया।

- बैकस्टेज बेली ने डैमेज कंट्रोल के उन्हें रिंग में अपने साथ नहीं ले जाने के कारण निराशा जाहिर की। इसके बाद वो बियांका ब्लेयर के खिलाफ मैच के दौरान कायरी सेन के कॉर्नर में रहने के लिए तैयार हो गईं।

WWE SmackDown में बॉबी लैश्ले vs बुच

- बॉबी लैश्ले ने बुच पर तंज कसा और ब्रॉलिंग ब्रूट्स मेंबर ने लैश्ले को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मैच की शुरूआत हो गई। बुच ने तुंरत ही बॉबी पर अटैक कर दिया और वो दिग्गज के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। वहीं, द अलमाइटी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बुच की हालत खराब करते हुए दिखाई दिए। वहीं, अंत में बॉबी लैश्ले ने बुच को क्लोथ्सलाइन देने के बाद उन्हें स्पीयर देते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: बॉबी लैश्ले।

- पॉल हेमन ने बैकस्टेज निक एल्डिस से रैंडी ऑर्टन को SmackDown में बुलाने का कारण पूछा। इसके जवाब में निक ने कहा कि वो ऑर्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं।

- बुच से बैकस्टेज इंटरव्यू में रिज हॉलैंड का उनका साथ छोड़ने के बारे में पूछा गया और उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। जल्द ही, प्रिटी डेडली ने आकर उनका मजाक उड़ाया और बुच ने उनपर अटैक कर दिया। हालांकि, प्रिटी डेडली ने जवाबी हमला करते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

- सैंटोस इस्कोबार अपने पूर्व टीममेट्स जोएक्विन वाइल्ड & क्रूज डेल टोरो के रे मिस्टीरियो का साथ दिए जाने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मैच को लेकर वाइल्ड को धमकी दी।

WWE SmackDown में सैंटोस इस्कोबार vs जोएक्विन वाइल्ड

- सैंटोस इस्कोबार का जोएक्विन वाइल्ड के खिलाफ मैच देखने को मिला। वाइल्ड ने सैंटोस को कुछ ड्रॉपकिक दिए। इसके बाद उन्होंने इस्कोबार को कुछ स्ट्राइक्स और एल्बो ड्रॉप देकर रिंग के बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद भी जोएक्विन वाइल्ड ने मैच में सैंटोस इस्कोबार को फाइट देना जारी रहा। अंत में, उन्होंने सैंटोस को रॉलिंग डीडीटी देकर पिन किया लेकिन हील सुपरस्टार ने किकआउट कर दिया। इसके बाद इस्कोबार ने वाइल्ड के मूव को काउंटर करने के बाद उन्हें फैंटम ड्राइवर देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मुकाबले के बाद ड्रैगन ली ने आकर सैंटोस इस्कोबार को जोएक्विन वाइल्ड पर हमला करने से रोका। इस वजह इस्कोबार वहां से चले गए। जल्द ही, उन्होंने आकर ड्रैगन पर अटैक करना चाहा लेकिन ली ने पूर्व LWO मेंबर पर जबरदस्त अटैक करते हुए उनकी हालत खराब कर दी।

विजेता: सैंटोस इस्कोबार।

- बैकस्टेज Raw जनरल मैनेजर एडम पीयर्स & SmackDown जनरल मैनेजर निक एल्डिस का आमना-सामना हुआ। जल्द ही, इन दोनों ने रैंडी ऑर्टन को साइन करने की इच्छा जाहिर की।

WWE Raw में यूएस चैंपियन लोगन पॉल का सैगमेंट

- लोगन पॉल ने यूएस टाइटल जीत का जिक्र करते हुए कहा कि सुपरस्टार्स उन्हें सफलता हासिल करते हुए देखकर खुश नहीं हैं। जल्द ही, उन्होंने खुलासा किया कि उनके अगले चैलेंजर के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में सैंटोस इस्कोबार, बॉबी लैश्ले, कैरियन क्रॉस, केविन ओवेंस, ड्रैगन ली, ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी और एक NXT सुपरस्टार हिस्सा लेगा। जल्द ही, केविन ओवेंस ने लोगन के सैगमेंट में दखल देते हुए उनका टाइटल रन खत्म करने को लेकर बात की। इसके जवाब में सोशल मीडिया स्टार ने ओवेंस को नॉकआउट करने की धमकी दी और इसके जवाब में प्राइजफाइटर ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। जल्द ही, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने इस सैगमेंट में दखल दिया। वॉलर ने कहा कि उनमें थ्योरी और लोगन पॉल में काफी समानता है। जैसे ही, ऑस्टिन ने बोलना चाहा, केविन ओवेंस ने हमला करते हुए उन्हें धराशाई कर दिया।

WWE SmackDown में केविन ओवेंस vs ग्रेसन वॉलर

- मैच शुरू होने के बाद केविन ओवेंस और ग्रेसन वॉलर एक-दूसरे पर जबरदस्त हमला करते हुए मैच में अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में वॉलर की काफी मदद कर रहे थे और उन्होंने रेफरी से नज़र आकर केविन के हाथ को काफी चोट पहुंचाई। इसके बावजूद केविन ओवेंस ने हार नहीं मानी और उन्होंने अंत में वॉलर को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: केविन ओवेंस।

- WWE ने SmackDown के अगले एपिसोड के लिए सीएम पंक की धमाकेदार वापसी का ऐलान कर दिया।

- इयो स्काई ने बैकस्टेज बेली को कायरी सेन के मैच के लिए उनके साथ जाने से मना कर दिया।

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर vs कायरी सेन

- बियांका ब्लेयर ने मैच शुरू होने के बाद कायरी सेन पर दबदबा बनाया। इसके बाद ओस्का ने बियांका का पैर खींचकर उनका मैच से ध्यान भटकाने की कोशिश की। जल्द ही, शार्लेट फ्लेयर ने ऐसा किया तो रेफरी ने उन्हें और शॉट्ज़ी को बैकस्टेज भेज दिया। जल्द ही, रेफरी ने मैच में दखल देने के लिए डैमेज कंट्रोल मेंबर्स को भी बैकस्टेज भेजने का फैसला किया। इसके बाद बियांका & सेन के बीच बिना इंटरफेरेंस के फाइट शुरू हुई और ये दोनों सुपरस्टार्स एक-दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करके मैच में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती हुई दिखाई दीं। अंत में, बियांका ने कायरी सेन को बैरिकेड पर पटक दिया और रेफरी उन्हें चेक करने लगे। इसके बाद बेली ने ब्लेयर पर अटैक कर दिया। हालांकि, जल्द ही बियांका उनपर हुए हमले से उबर गईं और उन्होंने स्काई को KOD देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: बियांका ब्लेयर।

- अगले हफ्ते यूएस चैंपियनशिप नंबर वन कंटेंडर्स मैच में बॉबी लैश्ले vs कैरियन क्रॉस vs सैंटोस इस्कोबार vs ड्रैगन ली मैच देखने को मिलेगा।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सैगमेंट

- रिंग में निक एल्डिस और एडम पीयर्स मौजूद थे। जल्द ही, रैंडी ऑर्टन एरीना में एंट्री करके रिंग में आ गए। रैंडी को अपने-अपने ब्रांड का हिस्सा बनाने के लिए निक और एडम बहस करने लगे। पीयर्स ने कहा कि वाइपर के Raw का हिस्सा बनने पर वो उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देंगे। वहीं, निक एल्डिस ने ब्लडलाइन को रैंडी ऑर्टन के हवाले करने का ऑफर दिया। इसके बाद पॉल हेमन वहां आ गए और उन्होंने जिमी उसो & सोलो सिकोआ को बुलाया। जिमी & सोलो ने वहां आने के बाद रैंडी पर हमला करने लगे और जल्द ही, एलए नाइट दिग्गज की मदद करने आ गए। नाइट ने सोलो को संभाला जबकि रैंडी ने जिमी को डीडीटी देने के बाद RKO देते हुए उनकी हालत खराब कर दी। इसके बाद ऑर्टन SmackDown का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ब्लू ब्रांड का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही उन्होंने पॉल हेमन को रोमन रेंस को कॉल लगाने के लिए कहा और उन्हें बताने के लिए कहा कि डैडी की वापसी हो चुकी है। जल्द ही, एपेक्स प्रिडटेर ने निक एल्डिस को RKO देते हुए धराशाई कर दिया।